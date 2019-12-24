Прогулка по Историческому парку «Россия – Моя история» Санкт-Петербурга 🔊 Воспроизвести







По всей России имеются отделения огромного исторического парка «Россия – Моя история»: в Южно-Сахалинске, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Перми и Махачкале - всего более чем в 15 городах!



Материала представлено очень много и вам точно не хватит одного дня, чтобы всё осмотреть и приобщиться к истории России с древнейших времен до наших дней!



Мультимедийное и интерактивное оборудование,3D-реконструкции знаменитых битв и сражений помогут сделать это занятие более увлекательным.



В экспозиции представлено огромное количество разнообразных фактов. Некоторые из них вызывают сомнения, что-то не досконально изучено самими историками. У взыскательного посетителя возникнет немало вопросов. Однако, вся совокупность экспонатов заставит вас призадуматься и, возможно, сделать свои, совсем неожиданные выводы. Материала представлено очень много и вам точно не хватит одного дня, чтобы всё осмотреть и приобщиться к истории России с древнейших времен до наших дней!Мультимедийное и интерактивное оборудование,3D-реконструкции знаменитых битв и сражений помогут сделать это занятие более увлекательным.В экспозиции представлено огромное количество разнообразных фактов. Некоторые из них вызывают сомнения, что-то не досконально изучено самими историками. У взыскательного посетителя возникнет немало вопросов. Однако, вся совокупность экспонатов заставит вас призадуматься и, возможно, сделать свои, совсем неожиданные выводы.



История – наука занимательная. Например, мы были приятно удивлены, когда в экспозиции древней Руси обнаружили стенд «Россия литовская»!



Во всех Исторических парках, есть мультимедийные экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений до великой Победы», «От Победы в Великой Отечественной войне до 2017 года».



Интерактивный зал «Рюриквичи» расскажет о Древней Руси, о самом названии Русь, русский... О корнях этого народа.



О древних городах. О крещении Руси. О двухсотлетнем ордынском иге. О бесконечных войнах, победах и поражениях и о создании сильного и самобытного государства.











А в зале «Романовы» - 300 лет правления династии. Чего только ни было за это время: и освоение Сибири и Дальнего Востока, и основание новой столицы — Петербурга, и война с Наполеоном, и отмена крепостного права, и много интересного в культурной, научно-технической и индустриальной жизни страны.



1914—1945 гг. – период великих потрясений.



Две мировые войны, три революции, ломка вековых устоев, массовые репрессии, жестокие социальные эксперименты… И в то же время — это эпоха великих надежд, невиданного энтузиазма, творческого труда, время выдающихся открытий и достижений. Парадокс!



1945—2017 гг. - драматический исторический период, участниками которого было большинство из нас. СССР. Чем стал для страны и для всего мира развал СССР?



Литва - страна, которая начала этот развал. Литва – последняя вошла в этот союз и первая вышла. Что сегодня, спустя несколько десятилетий, мы можем сказать о «перестройке»? Каковы уроки истории?











10 декабря 2017 года исторический парк «Россия - моя история» открылся в Санкт-Петербурге. Мы побывали именно в этом парке через два года. С октября 2019 г. в Санкт-Петербург для жителей Литвы на 8 дней дается бесплатная электронная виза, поэтому предлагаем один день погулять по историческому парку «Россия – Моя история», и обязательно заглянуть в зал, где рассказывается именно о Санкт-Петербурге - «Санкт — Петербург. История развития». Ведь именно этим залом отличается он от остальных исторических парков.



Вы узнаете много интересного о строительстве города, о первом железнодорожном вокзале. А много ли вы знаете городов с таким количеством, с такой системой разводных мостов? А где еще такие белые ночи? А как интересно прокатиться на настоящем извозчике или поплавать по бесконечным каналам Невы!











И, конечно, война, блокада Ленинграда.



Думается, очень было бы интересно погулять по таким историческим паркам разных стран. Замечательно, когда оживают книги, когда можно поучаствовать в исторических викторинах, спорах, побольше узнать об прошлых эпохах и знаменитых личностях. Ведь по сути земной шар маленький и все на этом шаре взаимосвязано.



Будучи в музее, если вам повезет, то сможете оказаться на каком-нибудь фестивале, празднике, концерте, выставке или же на конференции, семинаре, интересной лекции.



Прогуляйтесь по историческому парку «Россия – Моя история». Ведь Россия - это наш сосед! И хорошо бы знать о соседе больше, чтобы разобраться в родственных связях, узнать много нового не только о россиянах, но и о Гедиминасе, Витаутасе и многих других Великих литовских князьях, которые были очень мудры и умели мирно жить со своими соседями, с которыми часто устанавливались нередко самые настоящие родственные связи, жить мирно! А ведь мир – это самое главное!



Фото из архива музея



Тысячи фактов об исторических эпохах и знаменитых личностях излагаются в соответствии с сегодняшними российскими установками, а уж осознать их, проанализировать – совсем другое занятие!История – наука занимательная. Например, мы были приятно удивлены, когда в экспозиции древней Руси обнаружили стенд «Россия литовская»!Во всех Исторических парках, есть мультимедийные экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений до великой Победы», «От Победы в Великой Отечественной войне до 2017 года».Интерактивный зал «Рюриквичи» расскажет о Древней Руси, о самом названии Русь, русский... О корнях этого народа.О древних городах. О крещении Руси. О двухсотлетнем ордынском иге. О бесконечных войнах, победах и поражениях и о создании сильного и самобытного государства.А в зале «Романовы» - 300 лет правления династии. Чего только ни было за это время: и освоение Сибири и Дальнего Востока, и основание новой столицы — Петербурга, и война с Наполеоном, и отмена крепостного права, и много интересного в культурной, научно-технической и индустриальной жизни страны.1914—1945 гг. – период великих потрясений.Две мировые войны, три революции, ломка вековых устоев, массовые репрессии, жестокие социальные эксперименты… И в то же время — это эпоха великих надежд, невиданного энтузиазма, творческого труда, время выдающихся открытий и достижений. Парадокс!1945—2017 гг. - драматический исторический период, участниками которого было большинство из нас. СССР. Чем стал для страны и для всего мира развал СССР?Литва - страна, которая начала этот развал. Литва – последняя вошла в этот союз и первая вышла. Что сегодня, спустя несколько десятилетий, мы можем сказать о «перестройке»? Каковы уроки истории?10 декабря 2017 года исторический парк «Россия - моя история» открылся в Санкт-Петербурге. Мы побывали именно в этом парке через два года. С октября 2019 г. в Санкт-Петербург для жителей Литвы на 8 дней дается бесплатная электронная виза, поэтому предлагаем один день погулять по историческому парку «Россия – Моя история», и обязательно заглянуть в зал, где рассказывается именно о Санкт-Петербурге - «Санкт — Петербург. История развития». Ведь именно этим залом отличается он от остальных исторических парков.Вы узнаете много интересного о строительстве города, о первом железнодорожном вокзале. А много ли вы знаете городов с таким количеством, с такой системой разводных мостов? А где еще такие белые ночи? А как интересно прокатиться на настоящем извозчике или поплавать по бесконечным каналам Невы!И, конечно, война, блокада Ленинграда.Думается, очень было бы интересно погулять по таким историческим паркам разных стран. Замечательно, когда оживают книги, когда можно поучаствовать в исторических викторинах, спорах, побольше узнать об прошлых эпохах и знаменитых личностях. Ведь по сути земной шар маленький и все на этом шаре взаимосвязано.Будучи в музее, если вам повезет, то сможете оказаться на каком-нибудь фестивале, празднике, концерте, выставке или же на конференции, семинаре, интересной лекции.Прогуляйтесь по историческому парку «Россия – Моя история». Ведь Россия - это наш сосед! И хорошо бы знать о соседе больше, чтобы разобраться в родственных связях, узнать много нового не только о россиянах, но и о Гедиминасе, Витаутасе и многих других Великих литовских князьях, которые были очень мудры и умели мирно жить со своими соседями, с которыми часто устанавливались нередко самые настоящие родственные связи, жить мирно! А ведь мир – это самое главное! Николай ТАНИН , специально для «Обзора» Категории: в России, история, Петербург и русское зарубежье Ключевые слова: «Россия – Моя история» География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 124 раза Комментарии