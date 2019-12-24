Загрузка... В Швейцарии ученые создали радужный шоколад 🔊 Воспроизвести Ученые ориентировались на особенности строения кожного покрова хамелеона. (ETH Zurich / Giulia Marthaler)



Швейцарские ученые создали радужный шоколад. Они разработали технологию, которая позволяет сделать так, чтобы шоколадные плитки, отражая падающий на них свет, переливались всеми цветами радуги, сообщает Швейцарские ученые создали радужный шоколад. Они разработали технологию, которая позволяет сделать так, чтобы шоколадные плитки, отражая падающий на них свет, переливались всеми цветами радуги, сообщает SWI . В основе этой технологии лежит способ нанесения на поверхность шоколада особого рефракционного покрытия. Ученые Высшей технической школы Цюриха (ETHZ) и Университета прикладных наук и искусств Северо-Западной Швейцарии (Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW) сумели добиться эффекта мерцанияВнешняя ссылка без использования искусственных добавок или примесей в шоколад.



Радужный эффект возникает в результате только лишь изменения структуры поверхности шоколада методом поверхностного микронапыления. Ученые называют этот эффект «структурированным цветом».



Кожа хамелеона



Ученые указывают, что они ориентировались на особенности строения кожного покрова хамелеона, который содержит кристаллы гуанина, а потому способен менять свою окраску за счет изменения параметров режима преломления лучей падающего на него света.



Изначально проект был движим «чистым любопытством». Двое ученых просто обсуждали эту проблематику в чате, а потом решили провести практический эксперимент. Они начали со съедобных покрытий из золота и оксида титана, но потом решили сделать ставку на микроскопическое изменение структуры поверхности шоколада.



Найдя теперь идеальное решение, ученые ведут переговоры с крупнейшими производителями шоколада, с тем, чтобы превратить свое изобретение в рыночный продукт. Не исключено, что в скором времени они создадут при своих вузах дочернюю внедренческую компанию. Загрузка... swissinfo.ch Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: ученые, шоколад, Швейцария — статья прочитана 150 раз Комментарии