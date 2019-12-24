Бэнкси представил в Вифлееме рождественский вертеп с отверстием от снаряда вместо звезды

Британский художник Бэнкси украсил рождественским вертепом собственный отель, расположенный в Вифлееме. Об этом сам Бэнкси сообщил на своей странице в Instagram, разместив там изображение инсталляции под названием "Шрам Вифлеема" (Scar of Bethlehem), передает ТАСС.
На фоне серой стены художник воссоздал сцену рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом. Однако вместо Вифлеемской звезды над святым семейством находится огромное отверстие в стене, похожее на след от снаряда.
Это уже второе произведение Бэнкси на тему Рождества, представленное в этом месяце. В начале декабря на одной из городских стен в Бирмингеме появилось граффити художника, изображающее двух серебристых оленей, которые рвутся в звездное небо и словно тянут за собой "привязанную" к ним настоящую лавку.
Гостиница Бэнкси под названием The Walled Off Hotel начала действовать у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины, в 2017 году. В отеле 10 номеров, каждый из которых украшен работами одного из известнейших уличных художников мира. В описании президентского номера предупреждается, что у него "худший вид из окна среди всех гостиниц мира". Окна этого номера выходят на серую стену и запущенный двор за ней.
Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность, и никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".
Гостиница Бэнкси под названием The Walled Off Hotel начала действовать у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины, в 2017 году. В отеле 10 номеров, каждый из которых украшен работами одного из известнейших уличных художников мира. В описании президентского номера предупреждается, что у него "худший вид из окна среди всех гостиниц мира". Окна этого номера выходят на серую стену и запущенный двор за ней.
Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность, и никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".