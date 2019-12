Загрузка... Бэнкси представил в Вифлееме рождественский вертеп с отверстием от снаряда вместо звезды 🔊 Воспроизвести



Британский художник Бэнкси украсил рождественским вертепом собственный отель, расположенный в Вифлееме. Об этом сам Бэнкси сообщил на своей



На фоне серой стены художник воссоздал сцену рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом. Однако вместо Вифлеемской звезды над святым семейством находится огромное отверстие в стене, похожее на след от снаряда. Британский художник Бэнкси украсил рождественским вертепом собственный отель, расположенный в Вифлееме. Об этом сам Бэнкси сообщил на своей странице в Instagram, разместив там изображение инсталляции под названием "Шрам Вифлеема" (Scar of Bethlehem), передает ТАСС Это уже второе произведение Бэнкси на тему Рождества, представленное в этом месяце. В начале декабря на одной из городских стен в Бирмингеме появилось граффити художника, изображающее двух серебристых оленей, которые рвутся в звездное небо и словно тянут за собой "привязанную" к ним настоящую лавку.



Гостиница Бэнкси под названием The Walled Off Hotel начала действовать у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины, в 2017 году. В отеле 10 номеров, каждый из которых украшен работами одного из известнейших уличных художников мира. В описании президентского номера предупреждается, что у него "худший вид из окна среди всех гостиниц мира". Окна этого номера выходят на серую стену и запущенный двор за ней.



Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность, и никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".