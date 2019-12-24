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Бэнкси представил в Вифлееме рождественский вертеп с отверстием от снаряда вместо звезды



Британский художник Бэнкси украсил рождественским вертепом собственный отель, расположенный в Вифлееме. Об этом сам Бэнкси сообщил на своей странице в Instagram, разместив там изображение инсталляции под названием "Шрам Вифлеема" (Scar of Bethlehem), передает ТАСС.

На фоне серой стены художник воссоздал сцену рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом. Однако вместо Вифлеемской звезды над святым семейством находится огромное отверстие в стене, похожее на след от снаряда.
Это уже второе произведение Бэнкси на тему Рождества, представленное в этом месяце. В начале декабря на одной из городских стен в Бирмингеме появилось граффити художника, изображающее двух серебристых оленей, которые рвутся в звездное небо и словно тянут за собой "привязанную" к ним настоящую лавку.

Гостиница Бэнкси под названием The Walled Off Hotel начала действовать у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины, в 2017 году. В отеле 10 номеров, каждый из которых украшен работами одного из известнейших уличных художников мира. В описании президентского номера предупреждается, что у него "худший вид из окна среди всех гостиниц мира". Окна этого номера выходят на серую стену и запущенный двор за ней.

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность, и никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".
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ТАСС
Категории: общество, культура, в мире, история
Ключевые слова: рождество, художник, звезда, Вифлеем
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добавлена сегодня, 24 декабря, 17:20

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