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От пиротехники у пса остановилось сердце - и он умер на руках у хозяина
Пиротехника может вызывать у ваших питомцев чувство страха, тревоги и растерянности, но в более экстремальных случаях громкие звуки могут привести к гибели животных, пишет LIFTER.
В социальных сетях фотографии молодого человека, который обнимает свою мёртвую собаку, стали вирусными.
Ее звали Магуи. Собака была уже старенькой и сильно боялась фейерверков.
На прошлых выходных в аргентинском городе Эскель во время праздника в небо запустили много пиротехники, что сильно напугало Магуи и она умерла от остановки сердца.
В городе не было ветеринара, который смог бы помочь собаке.
Понимая, что это последние секунды жизни Магуи, хозяин лег рядом с ней и обнимал, пока она не умерла.
На Фейсбуке мама молодого человека опубликовала свое возмущение:
«Она была нашим любимым питомцем! Ее звали Магуи, и она умерла. Пока другие веселились и запускали в небо фейерверки, ей было страшно. Мы звонили в больницы, в службы спасения животных, но никто нам не помог. Собака умерла на руках моего сына, он умолял меня позвать кого-нибудь, чтобы помочь собаке. Сейчас нам очень больно, ведь ушел член нашей семьи, а мы ничего не смогли сделать!».
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lifter.com.ua
Категории: общество, чп и криминал
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