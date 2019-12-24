Загрузка... От пиротехники у пса остановилось сердце - и он умер на руках у хозяина 🔊 Воспроизвести



Пиротехника может вызывать у ваших питомцев чувство страха, тревоги и растерянности, но в более экстремальных случаях громкие звуки могут привести к гибели животных, пишет



В социальных сетях фотографии молодого человека, который обнимает свою мёртвую собаку, стали вирусными.



Ее звали Магуи. Собака была уже старенькой и сильно боялась фейерверков.



На прошлых выходных в аргентинском городе Эскель во время праздника в небо запустили много пиротехники, что сильно напугало Магуи и она умерла от остановки сердца.







В городе не было ветеринара, который смог бы помочь собаке.



Понимая, что это последние секунды жизни Магуи, хозяин лег рядом с ней и обнимал, пока она не умерла.



На Фейсбуке мама молодого человека опубликовала свое возмущение:



«Она была нашим любимым питомцем! Ее звали Магуи, и она умерла. Пока другие веселились и запускали в небо фейерверки, ей было страшно. Мы звонили в больницы, в службы спасения животных, но никто нам не помог. Собака умерла на руках моего сына, он умолял меня позвать кого-нибудь, чтобы помочь собаке. Сейчас нам очень больно, ведь ушел член нашей семьи, а мы ничего не смогли сделать!». Пиротехника может вызывать у ваших питомцев чувство страха, тревоги и растерянности, но в более экстремальных случаях громкие звуки могут привести к гибели животных, пишет LIFTER В социальных сетях фотографии молодого человека, который обнимает свою мёртвую собаку, стали вирусными.Ее звали Магуи. Собака была уже старенькой и сильно боялась фейерверков.На прошлых выходных в аргентинском городе Эскель во время праздника в небо запустили много пиротехники, что сильно напугало Магуи и она умерла от остановки сердца.В городе не было ветеринара, который смог бы помочь собаке.Понимая, что это последние секунды жизни Магуи, хозяин лег рядом с ней и обнимал, пока она не умерла.На Фейсбуке мама молодого человека опубликовала свое возмущение:«Она была нашим любимым питомцем! Ее звали Магуи, и она умерла. Пока другие веселились и запускали в небо фейерверки, ей было страшно. Мы звонили в больницы, в службы спасения животных, но никто нам не помог. Собака умерла на руках моего сына, он умолял меня позвать кого-нибудь, чтобы помочь собаке. Сейчас нам очень больно, ведь ушел член нашей семьи, а мы ничего не смогли сделать!». Загрузка... lifter.com.ua Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: праздники, животные, опасность, фейверки — статья прочитана 65 раз Комментарии