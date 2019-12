Загрузка... Под елкой с коллегами: как немцы празднуют корпоратив 🔊 Воспроизвести



В Германии отметить Рождество с коллегами - хоть и приятная, но обязанность. У вечеринки в немецком офисе свои особенности.



Рождество на немецких предприятиях начинается не в Сочельник и даже не за неделю до него. Не удивляйтесь, если корпоратив будет намечен, скажем, на конец ноября. Дело в том, что предрождественский месяц у немцев расписан заранее. Сперва отмечают с любимыми коллегами, потом - с отделом, затем - с коллективом всей компании. Так, чтобы сам праздник, с 24 по 25 декабря, провести с семьей - при свечах и с жареным гусем. И вас к себе домой вряд ли пригласят. Не обижайтесь: для светских вечеринок и тусовок в Германии существует Новый год (Silvester). В Германии отметить Рождество с коллегами - хоть и приятная, но обязанность. У вечеринки в немецком офисе свои особенности. DW о главных правилах корпоратива.Рождество на немецких предприятиях начинается не в Сочельник и даже не за неделю до него. Не удивляйтесь, если корпоратив будет намечен, скажем, на конец ноября. Дело в том, что предрождественский месяц у немцев расписан заранее. Сперва отмечают с любимыми коллегами, потом - с отделом, затем - с коллективом всей компании. Так, чтобы сам праздник, с 24 по 25 декабря, провести с семьей - при свечах и с жареным гусем. И вас к себе домой вряд ли пригласят. Не обижайтесь: для светских вечеринок и тусовок в Германии существует Новый год (Silvester). Праздничный ужин - хороший повод для знакомства



Традиционное для постсоветских стран застолье на немецких корпоративах - скорее редкость. Угощение обычно подают а-ля фуршет или в виде шведского стола. Вот где в Германии можно увидеть очередь! Зато, стоя в ней с пустой тарелкой в руках, можно пообщаться с коллегами и познакомиться с сотрудниками, которых вы еще не знаете, отмечает консультант по деловому этикету Майке Слаби-Зандте (Meike Slaby-Sandte).



"Посмотрите, где осталось свободное место, представьтесь, расскажите, откуда вы и чем занимаетесь в фирме. Не стесняйтесь признаться, что вы - впервые на такой вечеринке в Германии. Это даст вам повод рассказать о рождественских традициях в вашей стране и расспросить о немецких. Где находят общий язык, там возникает и взаимная симпатия", - советует она.



Помешать всеобщей гармонии может лишь одна корпоративная традиция: речь директора. Пока начальник не подведет итоги года (иначе - на что празднуем?) и не расскажет о планах, гусь с краснокочанной капустой и картофельный салат будут скучать на блюдах, а сотрудники - за столиками.



По данным организатора рождественских праздников Марка Ульриха (Marc Ulrich), 37 процентов сотрудников немецких предприятий любят ходить на рождественские корпоративы. "Остальные радуются, если к половине десятого с тоскливых посиделок удается улизнуть", - рассказывает Ульрих. Но бывает и по-другому.



Коллегиальные игрища



Эффект неожиданности на празднике производит, например, обмен подарками от "тайных благодетелей". К этой игре (Wichteln) готовятся заранее: каждый член коллектива получает бумажку с именем сотрудника, которому он втайне должен подготовить подарок к Рождеству. Все свертки подписывают и складывают на общий стол. А счастливые получатели так никогда и не узнают, кто же избавился от пыльного магнита на холодильник.



К обмену подарками (Wichteln) нужно подготовиться заранее



Не исключено, что галстук с Винни-Пухом приглянется коллеге из соседнего отдела, за что вы получите умопомрачительную чеканную пепельницу. Сборы от лотереи часто идут на благотворительные цели - благоустройство детских садов или строительство игровых площадок. Так что есть ради чего менять кровную "пятерку" на непригодный в хозяйстве предмет.



В моде - добрые дела



Вообще, под Рождество филантропия в Германии резко набирает обороты. Она же помогает элегантно решить вопрос с подарками клиентам фирмы в период кризиса.



"Так, на фоне общего экономического спада несколько лет назад начальство решило не рассылать клиентам подарки, - рассказывает украинец Павел Пикинер, сотрудник консалтинговой компании Exxeta в Карлсруэ. - Вместо этого всем сообщили, что сумма, отведенная на них в бюджете, будет перечислена детским благотворительным организациям". Каждый сотрудник и клиент мог проголосовать на сайте компании за близкую ему благотворительную цель. Деньги соответственно распределили между фондами, и все остались довольны.



На корпоративы в Германии есть и своя мода. "Сегодня любят устраивать мероприятия со смыслом, чтобы у сотрудников появился новый совместный опыт - для этого хороши задания и конкурсы, укрепляющие командный дух и взаимную поддержку в коллективе", - рассказывает Марк Ульрих.



"На одной из новогодних вечеринок на сцену вышла необычная рок-группа. Это были мои коллеги - от практиканта до директора - которые, оказывается, несколько месяцев репетировали в гараже с электрогитарами и ударными, чтобы исполнить "Smoke on the Water" и другие хиты", - делится впечатлениями Павел Пикинер. Ему уже не терпится узнать, что же изобретательные коллеги устроят в этот раз. Хорошо, что ждать осталось совсем недолго.



Вместо послесловия



Вместо послесловия

Так как под Рождество принято высказывать добрые пожелания, то, пользуясь случаем, консультант по этикету Майке Слаби-Зандте желает, "чтобы вам было приятно и интересно с коллегами, а коллегам - с вами". Остается только добавить: хорошо бы, конечно, не только на рождественском вечере, но и в будни, которые наступят после праздников.