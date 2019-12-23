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С одобрения акционеров Amber Grid подписан договор с Alvora
После того, как акционеры газопередающей компании Amber Grid в понедельник одобрили договор стоимостью 80 млн евро с победившей на конкурсе литовской компанией по строительству газопроводов Alvora, компания Amber Grid сразу подписала договор о строительстве стратегического магистрального газопровода в Польшу (GIPL), сообщила Amber Grid.
Временный гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс говорит, что предприятие готово приступить к работам и выполнить их в срок – до конца 2021 года.
Как утверждает Amber Grid, составлен четкий и конкретный график работ, намечены работы на каждую неделю.
Договор предусматривает, что Alvora вместе с компанией Siauliu dujotiekio statyba за 79,851 млн евро (без НДС) проложат газопровод протяженностью примерно 165 км, диаметром 700 мм от литовско-польской границы до компрессорной станции в Янюнай, включая газоучетную станцию в Мариямпольском районе.
Оставшаяся на втором месте компания по строительству газопроводов MT Group, которая участвовала в конкурсе вместе с польским строителем энергетических объектов Rafako, в пятницу предъявила претензию в связи с непрозрачной, на ее взгляд, оценкой предложений и установленным для нее местом. Однако Amber Grid претензию отклонила.
Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, суд, строительство
География: Литва
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