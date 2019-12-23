Донбасс и Киев согласовали условия обмена удерживаемых лиц

Контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, заявил представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов, сообщает РИА Новости.
"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - заявил Грызлов журналистам.
В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.