Донбасс и Киев согласовали условия обмена удерживаемых лиц 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер Украинские военнослужащие во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной. Архивное фото



Контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, заявил представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов, сообщает



"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - заявил Грызлов журналистам.



В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными. Контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, заявил представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов, сообщает РИА Новости "Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - заявил Грызлов журналистам.В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными. РИА Новости Категории: политика, общество, дом и быт Ключевые слова: обмен, пленные, ДНР, договоренности — статья прочитана 222 раза Комментарии