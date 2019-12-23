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Донбасс и Киев согласовали условия обмена удерживаемых лиц

© РИА Новости / Стрингер Украинские военнослужащие во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной. Архивное фото


Контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, заявил представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов, сообщает РИА Новости.

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - заявил Грызлов журналистам.

В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.
РИА Новости
Категории: политика, общество, дом и быт
Ключевые слова: обмен, пленные, ДНР, договоренности
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добавлена сегодня, 23 декабря, 17:00

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