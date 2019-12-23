Убийство Хашогги. Пятерых обвиняемых приговорили к смертной казни 🔊 Воспроизвести AFP Image caption Хашогги убили в октябре прошлого года в здании саудовского консульства в Стамбуле



В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к жестокому убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре прошлого года. Еще трое обвиняемых получили тюремные сроки, в общей сложности они проведут в заключении 24 года, сообщает



Саудовские власти заявили, что убийство было непреднамеренным. Это противоречит их предыдущим заявлениям. В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к жестокому убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре прошлого года. Еще трое обвиняемых получили тюремные сроки, в общей сложности они проведут в заключении 24 года, сообщает ВВС Саудовские власти заявили, что убийство было непреднамеренным. Это противоречит их предыдущим заявлениям.



Бывший заместитель главы разведки страны Ахмад аль-Асири, отправленный в отставку и арестованный, был освобожден за недостатком доказательств.



Известный критик саудовских властей Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.



Поначалу власти Саудовской Аравии отрицали факт гибели журналиста, утверждая, что тот покинул консульство целым и невредимым. Позднее саудовские СМИ сообщили, что Хашогги действительно погиб, но произошло это в результате спонтанной потасовки с сотрудниками консульства.



Однако позднее Эр-Рияду пришлось признать, что убийство журналиста было умышленным.



По данным турецких следователей, тело Хашогги расчленили и вывезли с территории консульства. Его останки до сих пор не найдены.



При чем тут наследный принц?



GETTY IMAGES Image caption Наследный принц Мухаммед



Хашогги покинул Саудовскую Аравию в сентябре 2017 года после ареста нескольких его близких друзей и стал колумнистом американского издания Washington Post.



Покидая родину, Хашогги обвинил принца Мухаммеда в преследовании диссидентов и продолжал критиковать его в статьях для вашингтонской газеты.



Эта критика шла вразрез с репутацией реформатора и просвещенного монарха, которую принц пытался заработать на Западе.



Колумнисты Washington Post и New York Times представляли принца как надежду на модернизацию королевства.



Во время визита США весной 2018 года Мухаммед бин Салман встречался с основателями Google, Amazon и Apple, а также посетил офис Facebook.



Все изменилось после того, как Хашогги исчез в саудовском консульстве в Стамбуле.



Хатидже Дженгиз, невеста Джамаля Хашогги



Именно наследного принца обвиняли в причастности к убийству как в регионе, так и на Западе.



Сенат США даже принял соответствующую резолюцию в декабре 2018 года.



Эксперты и критики уверены, что убийство такого известного диссидента, как Хашогги, могло быть сделано лишь с разрешения Мухаммеда бин Салмана.



В Эр-Рияде вину королевской семьи категорически отрицают. В числе осужденных нет Сауда аль-Кахтани - советника наследного принца королевства Мухаммеда бин Салмана, которого СМИ называли организатором убийства.Бывший заместитель главы разведки страны Ахмад аль-Асири, отправленный в отставку и арестованный, был освобожден за недостатком доказательств.Известный критик саудовских властей Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.Поначалу власти Саудовской Аравии отрицали факт гибели журналиста, утверждая, что тот покинул консульство целым и невредимым. Позднее саудовские СМИ сообщили, что Хашогги действительно погиб, но произошло это в результате спонтанной потасовки с сотрудниками консульства.Однако позднее Эр-Рияду пришлось признать, что убийство журналиста было умышленным.По данным турецких следователей, тело Хашогги расчленили и вывезли с территории консульства. Его останки до сих пор не найдены.Хашогги покинул Саудовскую Аравию в сентябре 2017 года после ареста нескольких его близких друзей и стал колумнистом американского издания Washington Post.Покидая родину, Хашогги обвинил принца Мухаммеда в преследовании диссидентов и продолжал критиковать его в статьях для вашингтонской газеты.Эта критика шла вразрез с репутацией реформатора и просвещенного монарха, которую принц пытался заработать на Западе.Колумнисты Washington Post и New York Times представляли принца как надежду на модернизацию королевства.Во время визита США весной 2018 года Мухаммед бин Салман встречался с основателями Google, Amazon и Apple, а также посетил офис Facebook.Все изменилось после того, как Хашогги исчез в саудовском консульстве в Стамбуле.Именно наследного принца обвиняли в причастности к убийству как в регионе, так и на Западе.Сенат США даже принял соответствующую резолюцию в декабре 2018 года.Эксперты и критики уверены, что убийство такого известного диссидента, как Хашогги, могло быть сделано лишь с разрешения Мухаммеда бин Салмана.В Эр-Рияде вину королевской семьи категорически отрицают. bbc.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: убийство, приговор, журналист, принц, Хашогги, Саудовскаяя Аравия — статья прочитана 134 раза Комментарии