Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 🔊 Воспроизвести



Владимир Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, сообщил корреспондент



Глава государства лично проехал по мосту в кабине машиниста в компании министра транспорта Евгения Дитриха.



"Это большое событие. Важно не только, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехали, и не то что миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году. Важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью, целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты, ведь это самый большой мост не только в России по протяженности, но и в Европе", — заявил Путин на торжественной церемонии. Владимир Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, сообщил корреспондент РИА Новости Глава государства лично проехал по мосту в кабине машиниста в компании министра транспорта Евгения Дитриха."Это большое событие. Важно не только, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехали, и не то что миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году. Важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью, целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты, ведь это самый большой мост не только в России по протяженности, но и в Европе", — заявил Путин на торжественной церемонии. В 14:00 первый поезд "Таврия" отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Состав пройдет через девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань.



Из Москвы до Симферополя и обратно с 24 декабря будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (№ 27/28). Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.



Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, начало железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.



Мост в Крым — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года. РИА Новости Категории: экономика, общество, технологии Ключевые слова: Путин, движение, Крым, мост, поезда — статья прочитана 68 раз Комментарии