В Висагинасе – парад красавиц 🔊 Воспроизвести







Уже в четвёртый раз по инициативе Висагинского дома творчества и местного самоуправления в городе бывших атомщиков проводится необычный новогодний конкурс ёлочек, изготовленных горожанами.



Эта инициатива сразу прижилась и стала уже одной из добрых традиций праздничного Висагинаса.



Прежде эти красивые творческие экспонаты располагались на площади Сантарвес, вблизи городской ёлки, но в этом году организаторы впервые проводят состязание новогодних красавиц на обновлённой улице Висагино.



В этот раз в конкурсе, названном «Ёлка будущего», приняли участие 25 творческих коллективов, среди которых - детские сады и школы города, Центр профессионального обучения бизнесу и ремёслам, Центр культуры, Висагинская публичная библиотека и другие предприятия и общественные организации. Эта инициатива сразу прижилась и стала уже одной из добрых традиций праздничного Висагинаса.Прежде эти красивые творческие экспонаты располагались на площади Сантарвес, вблизи городской ёлки, но в этом году организаторы впервые проводят состязание новогодних красавиц на обновлённой улице Висагино.В этот раз в конкурсе, названном «Ёлка будущего», приняли участие 25 творческих коллективов, среди которых - детские сады и школы города, Центр профессионального обучения бизнесу и ремёслам, Центр культуры, Висагинская публичная библиотека и другие предприятия и общественные организации.



Вплоть до 8 января висагинцы смогут любоваться зелёной (как правило) экспозицией под открытым небом, а затем на торжественной церемонии с участием победителей прежних новогодних конкурсов будут названы имена лучших на сегодняшний день.



Фото автора



К слову, украшать претенденток на победу можно не так, как бог на душу положит, а отвечая определённым критериям. Ёлочки должны быть не только красивыми и необычными, но и нести определённую смысловую нагрузку, ведь их ежегодно оценивает специальная комиссия, определяя креативность, оптимальное отражение в ёлочке профессиональной деятельности организации-конкурсанта и другие параметры.Вплоть до 8 января висагинцы смогут любоваться зелёной (как правило) экспозицией под открытым небом, а затем на торжественной церемонии с участием победителей прежних новогодних конкурсов будут названы имена лучших на сегодняшний день. Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: конкурс ёлочек — статья прочитана 135 раз Комментарии