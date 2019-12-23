Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



За одиннадцать месяцев этого года производство и продажи промпродукции в Литве, по сравнению с январем-ноябрем прошлого года, выросли на 3,7% до 21,4 млрд евро. Без вычета влияния количества рабочих дней, годовой рост промышленности составил 3,6%.



Только в ноябре, по сравнению с октябрем промышленное производство и продажи, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, выросли на 3% до 2 млрд евро (без вычета – сократились на 2,5%), сообщил Департамент статистики.



За год продукция добывающей и обрабатывающей отраслей, за вычетом влияния количества рабочих дней, увеличилась на 3,7%, одной лишь добывающей – на 4,1%, а одной лишь обрабатывающей, за вычетом производства рафинированных нефтепродуктов – на 5,7%. За одиннадцать месяцев этого года производство и продажи промпродукции в Литве, по сравнению с январем-ноябрем прошлого года, выросли на 3,7% до 21,4 млрд евро. Без вычета влияния количества рабочих дней, годовой рост промышленности составил 3,6%.Только в ноябре, по сравнению с октябрем промышленное производство и продажи, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, выросли на 3% до 2 млрд евро (без вычета – сократились на 2,5%), сообщил Департамент статистики.За год продукция добывающей и обрабатывающей отраслей, за вычетом влияния количества рабочих дней, увеличилась на 3,7%, одной лишь добывающей – на 4,1%, а одной лишь обрабатывающей, за вычетом производства рафинированных нефтепродуктов – на 5,7%. * * *



В понедельник Вильнюсский аэропорт объявил конкурс подрядчика строительства нового терминала отбытия в северной части аэропорта. Новый терминал будет находиться между нынешним и строящимся сейчас VIP-терминалом с конференц-центром.



Глава Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис утверждает, что строительство нового терминала является одним из этапов реконструкции аэропорта.



"Уже сейчас Вильнюсский аэропорт достиг предела мощностей, и каждый год мы обслуживаем все больше пассажиров, поэтому расширение необходимо и очень важно. Новый терминал расширит операционные и технологические возможности аэропорта", – отметил в пресс-релизе Д. Яюплис.



Подрядчика планируется назначить до середины 2020 года, а построить терминал – до второй половины 2022 года, сообщил оператор аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai.



Lietuvos oro uostai утверждает, что после строительства терминала площадью 14,4 тыс. кв метров, общая площадь пассажирских терминалов вырастет почти на треть, а пропускная способность в два раза – с 1,2 тыс. до 2,4 тыс. пассажиров в час.



Как говорится в сообщении, точная сумма инвестиций выяснится, когда конкурс состоится.



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Задержавшиеся из-за судебных разбирательств ремонтные работы на железных дорогах в Шяуляйском регионе начнутся в ближайшее время – литовская государственная ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai подписала договор со своим дочерним предприятием Gelezinkelio tiesimo centras (GTC) на сумму в 920 тыс. евро (с НДС).



Lietuvos gelezinkeliai сообщила BNS, что договор с GTC, занявшей второе место на конкурсе, был подписан 13 декабря. Ранее сообщалось, что работы должны были быть завершены в ноябре.



Конкурс в суде обжаловала занявшее первое место компания Vitras-S, входящая в эстонскую группу железнодорожных услуг Skinest Rail, она предложила провести работы за 561,4 тыс. евро, однако постановлением правительства она была исключена из конкурса, как представляющая угрозу национальной безопасности.



Vitras-S просила суд аннулировать решение Lietuvos gelezinkeliai об объявлении победителем конкурса GTC, а также временно остановить процедуры, однако 6 декабря суд отклонил эту просьбу, сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Лина Немейкайте.



В Шяуляйском регионе, между Йонайтишкис и Титувенай, на участке в 23,6 км GTC заменит стяжки и шпалы.



Железные дороги в Клайпедском регионе ремонтируют Hidrostatyba и GTC, последняя еще и в Каунасском регионе.



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Литовский коммерческий банк Siauliu bankas, находящийся в управлении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и местных акционеров, путем не публичного размещения выпустил эмиссию субординированных двухгодичных облигаций на сумму в 20 млн евро, ставка по которым составят 6,15% годовых.



Облигации были выпущены 23 декабря для институционных инвесторов, сообщил Siauliu bankas.



"Субординированные облигации зачислены в капитал второго уровня, поэтому используя большую базу капитала, банк получит больше возможностей для слаженного роста и повышения отдачи акционерам", – отметил в пресс-релизе глава Службы управления рисками и финансами Siauliu bankas Донатас Савицкас.



В условиях распространенной банком эмиссии субординированных облигаций предусматривается, что в течение 12 месяцев с момента регистрации облигаций их планируется внести в Балтийский список долговых ценных бумаг Nasdaq.



По данным на конец сентября, ЕБРР принадлежали 26% акций Siauliu bankas, Альгирдасу Буткусу – 6%, а Invalda INVL и Гинтарасу Катейве – по 5% акций банка. Прочим литовским инвесторам принадлежало 33% акций Siauliu bankas, прочим иностранным инвесторам – 25% акций банка.



Акции Siauliu bankas котируются в Официальном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



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Фонд крупнейшего в Балтийских странах управляющего фондами частного капитала BaltCap подписал соглашение о приобретении одного из крупнейших в Литве мясоперерабатывающих предприятий Krekenavos agrofirma. BaltCap обратился по поводу сделки в Совет по конкуренции (СК), разрешение которого планируется получить в течение 1-2 месяцев.



Это будет первая инвестиция учрежденного в этом году фонда BaltCap Private Equity Fund III (BPEF III), достигающего 136 млн евро евро, говорится в сообщении BaltCap.



"Сектор переработки мяса всегда был активным, однако он непривлекателен для инвестиций по причине превышение производственных мощностей и большого количества участников, но сейма мы видим большой потенциал, как на экспортных рынках, так и на местом рынке, где Krekenavos agrofirma является явным лидером", “ – отметил в пресс-релизе партнер BPEF III Шарунас Алекна.



Пока не получено разрешение СК, представители BaltCap не комментирую размер приобретаемого пакет акций Krekenavos agrofirma, также не раскрывается стоимость планирующейся сделки.



Выручка от продаж Krekenavos agrofirma в прошлом году, по сравнению с 2017-ым годом, снизилась на 0,1% до 114,514 млн евро, между тем, чистая прибыль выросла на 20,6% до 5,372 млн евро.



100% акций Krekenavos agrofirma принадлежат компании Edvervita, которая находится в управлении детей основателя Партии Труда Виктора Успасских Юлии и Эдуарду.



BPEF III инвестирует в иновативные предприятия в Балтийских странах, основываясь на стратегии "приобрети и вырасти". BPEF III создан при сотрудничестве с Европейским инвестиционным фондом (EIF), действующим через Балтийский фонд инноваций 2 (Baltijos inovaciju fondas 2), который является проектом правительств Балтийских стран.



Планируется, что BPEF III инвестирует в 8-10 целей в Балтийских и Северных странах. Стоимость компаний, интересующих фонд, должна составлять от 10 до 50 млн евро.



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Средняя оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии на прошлой неделе выросла примерно на 9% в каждой из стран. Самой дорогой она была в Эстонии, самой дешевой – в Литве, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



В ценовой зоне Литвы биржи Nord Pool электроэнергия на прошлой неделе стоила 42,16 евро за мегаватт-час, в зоне Латвии – 42,40 евро, в зоне Эстонии – 42,42 евро за мегаватт-час. На всей бирже NordPool цена на электроэнергию повысилась на 2% до 37,53 евро за мегаватт-час.



По оценке экспертов Elektrum Lietuva, среди основных факторов, обусловивших изменения цен, были баланс спроса и предложения, а также заметное сокращение объемов выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях.



На прошлой неделе совокупное потребление электроэнергии в странах Балтии упало на 4% до 571 гигаватт-часа, объемы выработки увеличились на 1% до 317 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии вместе взятые произвели 59% необходимой им электроэнергии. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 199 раз Комментарии