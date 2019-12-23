Загрузка... Розничная сеть Tesco проводит проверку после обнаружения в открытке призыва о помощи 🔊 Воспроизвести Британка Флоренс Виддикоум, которая нашла открытку с просьбой о помощи



В Великобритании разгорелся скандал из-за возможного использования труда заключенных в Китае. Владеющая фабрикой британская розничная сеть Tesco заявила, что проведет расследование, сообщает В Великобритании разгорелся скандал из-за возможного использования труда заключенных в Китае. Владеющая фабрикой британская розничная сеть Tesco заявила, что проведет расследование, сообщает DW Британская розничная сеть Tesco, остановила работу одной из своих фабрик в Китае и намерена провести там проверку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании в воскресенье, 22 декабря. Ранее стало известно, что на этом предприятии могли работать заключенные.



Скандал в Великобритании разгорелся после того, как живущая в Лондоне шестилетняя девочка купила пачку благотворительных открыток, в одну из которых была вложена записка. В ней было написано: "Мы - заключенные-иностранцы в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Нас заставляют работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитным организациям".



Историю опубликовала британская газета The Sunday Times. После этого Tesco заявила, что в компании "шокированы этими фактами", изъяла открытки из продажи и начала расследование. В руководстве фирмы заявили, что не приемлют использования подневольного труда заключенных. Загрузка... dw.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: рождество, Китай, заключённые, открытка — статья прочитана 168 раз Комментарии