Швейцарская Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток – 2» 🔊 Воспроизвести Фото: REUTERS/Balticconnect



Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря. Об этом сообщил представитель компании, передает



По информации агентства, компания пока не прокомментировала сроки, на которые отложено строительство трубопровода, пишет «РИА Новости».



20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря. Об этом сообщил представитель компании, передает ИЗВЕСТИЯ со ссылкой на Bloomberg в понедельник, 23 декабря.По информации агентства, компания пока не прокомментировала сроки, на которые отложено строительство трубопровода, пишет «РИА Новости».20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».



Незадолго до этого американский минфин потребовал от компаний, которые прокладывают трубопроводы «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», прекратить строительство на фоне вступления в силу санкций против российских проектов.







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Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер выразил надежду на завершение проекта «Северный поток — 2» во второй половине 2020 года, сообщает



«Я ожидаю, что строительство будет завершено во второй половине следующего года», — приводит слова Байера радио Deutschlandfunk на своей странице в Twitter.



Также он отметил, что, несмотря на критику отдельных европейских стран, в частности Польши, «в Европе признают, что каждый несёт ответственность за обеспечение энергоснабжения».



Ранее правительство Германии выразило уверенность в завершении проекта «Северный поток — 2», несмотря на санкции со стороны Соединённых Штатов.



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Россия рассчитывает на завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2" в ближайшее время, несмотря на препятствия. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК, передает



"28 ноября проектная компания продолжила строительство трубопровода "Северный поток - 2", и сейчас идет укладка. Мы рассчитываем, что в ближайшее время уже строительство "Северного потока - 2" будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту", - сказал он.



Интервью с российским министром было записано до того, как США ввели санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".



Санкции США в отношении двух российских проектов вступили в силу 20 декабря. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.



Москва не оставит без ответа введенные США санкции против "Северного потока - 2", меры будут приняты исходя из национальных интересов РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"В любом случае подобные шаги [санкции] не остаются без взаимности, - подчеркнул он. - Каким образом и когда это будет сделано - это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам".



Кремль надеется, что санкции против "Северного потока - 2" не станут препятствием для завершения строительства этого трубопровода.



"Сейчас ситуация анализируется. Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, - отметил он. - Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта".



При этом Песков добавил, что говорить о конкретных сроках завершения строительства "Северного потока - 2" пока рано, Москва анализирует последствия введения санкций.



"Пока об этом рано говорить", - сказал он в ответ на вопрос, в какие сроки может быть реализован проект с учетом введения санкций США против него. "Ситуация анализируется, основной целью является завершение строительства этого трубопровода", - добавил Песков в ответ на вопрос о возможности замены подрядчика строительства газопровода. В тот же день Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы, что подтвердила компания-подрядчик Nord Stream 2.Незадолго до этого американский минфин потребовал от компаний, которые прокладывают трубопроводы «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», прекратить строительство на фоне вступления в силу санкций против российских проектов.* * *Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер выразил надежду на завершение проекта «Северный поток — 2» во второй половине 2020 года, сообщает RT «Я ожидаю, что строительство будет завершено во второй половине следующего года», — приводит слова Байера радио Deutschlandfunk на своей странице в Twitter.Также он отметил, что, несмотря на критику отдельных европейских стран, в частности Польши, «в Европе признают, что каждый несёт ответственность за обеспечение энергоснабжения».Ранее правительство Германии выразило уверенность в завершении проекта «Северный поток — 2», несмотря на санкции со стороны Соединённых Штатов.* * *Россия рассчитывает на завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2" в ближайшее время, несмотря на препятствия. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК, передает ТАСС "28 ноября проектная компания продолжила строительство трубопровода "Северный поток - 2", и сейчас идет укладка. Мы рассчитываем, что в ближайшее время уже строительство "Северного потока - 2" будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту", - сказал он.Интервью с российским министром было записано до того, как США ввели санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".Санкции США в отношении двух российских проектов вступили в силу 20 декабря. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.Москва не оставит без ответа введенные США санкции против "Северного потока - 2", меры будут приняты исходя из национальных интересов РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В любом случае подобные шаги [санкции] не остаются без взаимности, - подчеркнул он. - Каким образом и когда это будет сделано - это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам".Кремль надеется, что санкции против "Северного потока - 2" не станут препятствием для завершения строительства этого трубопровода."Сейчас ситуация анализируется. Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, - отметил он. - Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта".При этом Песков добавил, что говорить о конкретных сроках завершения строительства "Северного потока - 2" пока рано, Москва анализирует последствия введения санкций."Пока об этом рано говорить", - сказал он в ответ на вопрос, в какие сроки может быть реализован проект с учетом введения санкций США против него. "Ситуация анализируется, основной целью является завершение строительства этого трубопровода", - добавил Песков в ответ на вопрос о возможности замены подрядчика строительства газопровода. iz.ru Категории: экономика, в мире Ключевые слова: Россия, США, санкции, СП-2 — статья прочитана 120 раз Комментарии