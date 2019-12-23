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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Торговые центры в Литве не будут работать на Рождество, а некоторые и 1 января
В этом году в первый день Рождества в Литве не будут работать все крупные торговые центры. Некоторые не будут работать и в первый день Нового года.
В католический Сочельник время работы сократят супермаркеты сетей Iki, Rimi, Maxima, Lidl и Norfa. Во второй день Рождества рабочий день сократят все магазины, за исключением сети Norfa.
31-ого декабря все магазины также будут работать на несколько часов меньше.
Первого января не будут работать все магазины сетей Norfa, Lidl, часть супермаркетов Rimi и Maxima. В супермаркетах сети Iki будет сокращенный рабочий день.
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География: Литва
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