Загрузка... Торговые центры в Литве не будут работать на Рождество, а некоторые и 1 января 🔊 Воспроизвести



В этом году в первый день Рождества в Литве не будут работать все крупные торговые центры. Некоторые не будут работать и в первый день Нового года.



В католический Сочельник время работы сократят супермаркеты сетей Iki, Rimi, Maxima, Lidl и Norfa. Во второй день Рождества рабочий день сократят все магазины, за исключением сети Norfa.



31-ого декабря все магазины также будут работать на несколько часов меньше.



Первого января не будут работать все магазины сетей Norfa, Lidl, часть супермаркетов Rimi и Maxima. В супермаркетах сети Iki будет сокращенный рабочий день. В этом году в первый день Рождества в Литве не будут работать все крупные торговые центры. Некоторые не будут работать и в первый день Нового года.В католический Сочельник время работы сократят супермаркеты сетей Iki, Rimi, Maxima, Lidl и Norfa. Во второй день Рождества рабочий день сократят все магазины, за исключением сети Norfa.31-ого декабря все магазины также будут работать на несколько часов меньше.Первого января не будут работать все магазины сетей Norfa, Lidl, часть супермаркетов Rimi и Maxima. В супермаркетах сети Iki будет сокращенный рабочий день. Загрузка... BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: праздники, работа, выходной География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии