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Проект храма Св. Иоанна в Клайпеде планируется признать важным для государства



Проект восстановления храма Св. Иоанна с башней в литовской Клайпеде планируется признать проектом государственной важности.

Соответствующий проект постановления сейма в срочном порядке рассматривается в парламенте. Его принятие планируется в середине января.

В минувшую среду власти портового города и представители Церкви евангелистов-лютеран представили проект в парламентском Комитете по вопросам культуры. Уже на следующий день в сейме было представлено предложение признать этот проект важным для государства.

В проекте постановления сейма говорится, что восстановление Храма Св. Иоанна с башней связано с преемственностью исторической памяти Клайпедского края и Малой Литвы, это строение вернуло бы Старому городу ощущение сакрального пространства, оно бы стало важным центром приобщения туристов к культурному наследию.
Поскольку храм планируется восстановить согласно сохранившемся документом известного прусского архитектора Фридриха Августа Штюлера, этот проект стал бы лучшим символом межгосударственных отношений Литвы и Германии.

Храм планируется восстановить в оригинальном размере и форме с башней, в центре Старого города Клайпеды, на улице Тургаус.

Общая стоимость проекта – 16,8 млн евро.

Храм. Св. Иоанна станет первым восстановленным храмом в Клайпеде из разрушенных во время Второй мировой войны.

В данный момент у клайпедских лютеран-евангелистов нет молельного дома, службы проходят в неприспособленных для этого помещениях.

В 1944 году храм получил повреждения во время военных действий, советские власти не разрешили его реставрацию. Храм стоял загущенным, пока не начал разрушаться, через несколько лет превратился в развалины, которые были окончательно снесены.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, культура, история
Ключевые слова: восстановление, проект, храм
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 24 декабря, 08:40

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