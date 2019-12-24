Проект храма Св. Иоанна в Клайпеде планируется признать важным для государства 🔊 Воспроизвести



Проект восстановления храма Св. Иоанна с башней в литовской Клайпеде планируется признать проектом государственной важности.



Соответствующий проект постановления сейма в срочном порядке рассматривается в парламенте. Его принятие планируется в середине января.



В минувшую среду власти портового города и представители Церкви евангелистов-лютеран представили проект в парламентском Комитете по вопросам культуры. Уже на следующий день в сейме было представлено предложение признать этот проект важным для государства.



В проекте постановления сейма говорится, что восстановление Храма Св. Иоанна с башней связано с преемственностью исторической памяти Клайпедского края и Малой Литвы, это строение вернуло бы Старому городу ощущение сакрального пространства, оно бы стало важным центром приобщения туристов к культурному наследию. Проект восстановления храма Св. Иоанна с башней в литовской Клайпеде планируется признать проектом государственной важности.Соответствующий проект постановления сейма в срочном порядке рассматривается в парламенте. Его принятие планируется в середине января.В минувшую среду власти портового города и представители Церкви евангелистов-лютеран представили проект в парламентском Комитете по вопросам культуры. Уже на следующий день в сейме было представлено предложение признать этот проект важным для государства.В проекте постановления сейма говорится, что восстановление Храма Св. Иоанна с башней связано с преемственностью исторической памяти Клайпедского края и Малой Литвы, это строение вернуло бы Старому городу ощущение сакрального пространства, оно бы стало важным центром приобщения туристов к культурному наследию. Поскольку храм планируется восстановить согласно сохранившемся документом известного прусского архитектора Фридриха Августа Штюлера, этот проект стал бы лучшим символом межгосударственных отношений Литвы и Германии.



Храм планируется восстановить в оригинальном размере и форме с башней, в центре Старого города Клайпеды, на улице Тургаус.



Общая стоимость проекта – 16,8 млн евро.



Храм. Св. Иоанна станет первым восстановленным храмом в Клайпеде из разрушенных во время Второй мировой войны.



В данный момент у клайпедских лютеран-евангелистов нет молельного дома, службы проходят в неприспособленных для этого помещениях.



В 1944 году храм получил повреждения во время военных действий, советские власти не разрешили его реставрацию. Храм стоял загущенным, пока не начал разрушаться, через несколько лет превратился в развалины, которые были окончательно снесены. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, культура, история Ключевые слова: восстановление, проект, храм География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 142 раза Комментарии