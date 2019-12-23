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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В индексе равенства полов Литва опустилась на 9 позиций
В индексе неравенства полов 2020-ого года, который составил Всемирный экономический форум, Литва опустилась на 9 позиций до 33 места.
Результат Литвы был на 0,005 пункта ниже, чем в 2018 году, когда в последний раз публиковался индекс неравенства полов.
По показателю равенства экономических возможностей Литва заняла 11 место, по равным возможностям получить образование – 50 место, по политическим полномочиям– 65 место.
В этом рейтинге Латвия заняла 11, Эстония – 26, Польша – 40 место.
В выводах индекса говорится, что согласно нынешним тенденциям, неравенство полов исчезнет только через 99,5 лет.
Это почти на 10 лет меньше, чем в предыдущем отчете Всемирного экономического форума. В нем также отмечается, что сокращение связано с большим прогрессом в сфере задействования в политике.
На вершине рейтинга, как и в 2018 году, находится Исландия. На втором месте осталась Норвегия, а на третьем – Финляндия.
География: Литва
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