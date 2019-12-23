Брюссель давит на Литву по вопросу написания нелитовских фамилий /дополнено/ 🔊 Воспроизвести bns.lt



Европейская Комиссия (ЕК) запросила у литовских ведомств объяснения по поводу мер, которые намечается предпринять по вопросу написания личных имен граждан других стран Евросоюза.



Как утверждают брюссельские должностные лица, граждане ЕС сталкиваются в Литве с препятствиями, когда пытаются получить паспорта или документы удостоверения личности, если в их личных именах имеются буквы q, x или w, которых нет в литовском алфавите.



"Мы были бы благодарны, если литовские ведомствам объяснили, которые структурные меры приняты для обеспечения того, чтобы органы литовской власти незамедлительно признали личные имена граждан ЕС, которые часто передвигаются", – написала в письме представительнице Литвы при ЕК гендиректор по правосудию и делам потребителей ЕК Тиина Састола. Европейская Комиссия (ЕК) запросила у литовских ведомств объяснения по поводу мер, которые намечается предпринять по вопросу написания личных имен граждан других стран Евросоюза.Как утверждают брюссельские должностные лица, граждане ЕС сталкиваются в Литве с препятствиями, когда пытаются получить паспорта или документы удостоверения личности, если в их личных именах имеются буквы q, x или w, которых нет в литовском алфавите."Мы были бы благодарны, если литовские ведомствам объяснили, которые структурные меры приняты для обеспечения того, чтобы органы литовской власти незамедлительно признали личные имена граждан ЕС, которые часто передвигаются", – написала в письме представительнице Литвы при ЕК гендиректор по правосудию и делам потребителей ЕК Тиина Састола. Литовские суды не раз обязывали госведомства разрешить написание в документах личных имен с нелитовскими буквами q, x или w.



Однако представитель ЕК подчеркивает, что практика литовских государственных ведомств демонстрирует непоследовательность, а рассмотрение законопроекта о написании нелитовских фамилий отложено до весенней сессии парламента 2020 года.



Она утверждает, что у граждан есть право пользоваться собственными правами и без обращения в суды.



"Комиссия хотела бы подчеркнуть, что граждане ЕС должны получить возможность пользоваться собственными правами в рамках законодательства ЕС и не обязаны для этого, прежде всего, обращаться в национальные суды", – говорится в письме А. Астолиы, копией которого располагает BNS.



Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс в декабре сообщил, что планируется обращение в Конституционный суд за разъяснениями написания нелитовских фамилий в документах, а также рассматривается изменение регламентирующих этот процесс правовых актов.



Дискуссия о написании имен граждан в Литве длится уже десятилетия. Одни политики предлагают разрешить использование букв на основе латинского алфавита и на основных страницах документов, чтобы обеспечить право личности на его фамилию, другие утверждают, что таким образом будет принижен статус литовского языка как государственного и предлагают писать имя и фамилию на основе латинского алфавита только на второй странице документа.



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Этот сейм не способен принять решение о новом написании имен и фамилий, так как в нем слишком большое разнообразие мнений, говорит председатель парламентского Комитета по праву и правопорядку (КПП) Агне Ширинскене.



По ее словам, это один из политически чувствительных вопросов, по которым сейм до сих пор не может прийти к соглашению и вряд ли придет к нему до конца срока полномочий.



"Реальность такова: соглашения нет, а повестку дня сессии формирует и планирует сейм. Я с большим трудом представляю такую возможность, видя раздробленность и разнообразие мнений (...). Оно велико, консенсуса нет, с трудом представляю, что какие-то решения будут приняты, и боюсь, что они еще долго, вопрос, будут ли приняты", – сказала в понедельник BNS А. Ширинскене, отвечая на вопрос, сможет ли нынешний сейм решить вопросы написания имен и фамилий.



Так представитель правящих "аграриев" прокомментировала призыв Брюсселя к Литве предоставить объяснения, какие меры намечается принять к тому, чтобы написание имен и фамилий граждан других стран Евросоюза (ЕС) на языке оригинала стало возможным.



А. Ширинскене подчеркнула, что одни парламентарии предлагают записывать имена и фамилии на языке оригинала на второй странице паспорта, другие предлагают ограничиться разрешением трех букв x, q, w, между тем оппоненты критикуют, что так все равно будут нарушаться права части граждан, поскольку в именах и фамилиях получающих литовское гражданство жителей ЕС есть и другие символы.



По ее словам, ситуация в стране не так уже плоха, потому что "правовые пробелы" исправляют суды, формирующие благоприятную практику для лиц, обжалующих отказы ведомств записать их имена или фамилии на языке оригинала.



Гендиректор Департамента по вопросам юстиции и делам потребителей Еврокомиссии (ЕК) Тиина Астола призвала Литву информировать, как решается вопрос о написании имен и фамилий. Она также подчеркнула, что политика властей не является последовательной, а рассмотрение в сейме соответствующего законопроекта откладывается. По словам представителя ЕС, у граждан должна быть возможность пользоваться своими правами, не обращаясь в суды.



Министерство юстиции сообщило, что намерено обратиться в Конституционный суд за разъяснениями о написании нелитовских имен и фамилий в личных документах, а также рассматривает возможность внесения изменений в регламентирующие этот вопрос правовые акты.



Дискуссия об оригинальном написании имен и фамилий в Литве идет уже не первое десятилетие. BNS Категории: общество, в Европе Ключевые слова: написание, язык География: Литва — статья прочитана 198 раз Комментарии