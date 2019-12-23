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Военного отказались обслужить в ресторане из-за униформы

© Photo : LIETUVOS KARIUOMENĖ


Военнослужащий литовских Вооруженных сил подчеркнул, что в республике при таком отношении дети не смогут гордиться своими служащими родственниками, пишет Sputnik Литва. Офицер Вооруженных сил Литвы Эрнестас Каранаускас рассказал, что его отказались обслуживать в ресторане, поскольку он был в военной форме. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Каранаускас рассказал, что из своих сорока лет он половину жизни посвятил армии и верил, что будет примером для многих людей. Поэтому произошедшее особенно шокировало его.
"Мне стыдно за глупое общество, частью которого я являюсь, и я боюсь детей, которые являются нашим будущим, которые, вероятно, не узнают, что такое гордиться отцом-военным или братом, который носит военную форму", – написал он.

По словам Каранаускаса, он с коллегами и семьей отправился в довольно популярное заведение. Все столики у бара были заняты, только там, где кафе переходило в "ресторан", было свободно. Военные решили, что сядут в ресторане.

После минуты молчания официантка сказала, что в таком виде в ресторане садиться нельзя. На вопрос почему, она ответила: "Посмотрите на себя, вы же в униформе".

Военным все же удалось пообедать, поскольку место в кафе быстро освободилось. После обеда они заметили человека, который сидел в том самом ресторане, куда их не пустили, в кроссовках и толстовке.

Каранаускас осмотрел остальных посетителей и не увидел ни одного мужчину в пиджаке или женщину в вечернем платье.

"Я горжусь униформой и буду гордиться, пока смогу ее носить. Мне не стыдно быть военным, мне стыдно и жалко тех, которые не понимают... Не понимают, казалось бы, очевидного", – написал в заключение военный.
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lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: ресторан, обслуживание, военный, соцсети, форма
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 декабря, 09:30

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