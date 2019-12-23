Загрузка... Военного отказались обслужить в ресторане из-за униформы 🔊 Воспроизвести © Photo : LIETUVOS KARIUOMENĖ



Военнослужащий литовских Вооруженных сил подчеркнул, что в республике при таком отношении дети не смогут гордиться своими служащими родственниками, пишет



Каранаускас рассказал, что из своих сорока лет он половину жизни посвятил армии и верил, что будет примером для многих людей. Поэтому произошедшее особенно шокировало его. Военнослужащий литовских Вооруженных сил подчеркнул, что в республике при таком отношении дети не смогут гордиться своими служащими родственниками, пишет Sputnik Литва . Офицер Вооруженных сил Литвы Эрнестас Каранаускас рассказал, что его отказались обслуживать в ресторане, поскольку он был в военной форме. Об этом он написал на своей странице в Facebook Каранаускас рассказал, что из своих сорока лет он половину жизни посвятил армии и верил, что будет примером для многих людей. Поэтому произошедшее особенно шокировало его. "Мне стыдно за глупое общество, частью которого я являюсь, и я боюсь детей, которые являются нашим будущим, которые, вероятно, не узнают, что такое гордиться отцом-военным или братом, который носит военную форму", – написал он.



По словам Каранаускаса, он с коллегами и семьей отправился в довольно популярное заведение. Все столики у бара были заняты, только там, где кафе переходило в "ресторан", было свободно. Военные решили, что сядут в ресторане.



После минуты молчания официантка сказала, что в таком виде в ресторане садиться нельзя. На вопрос почему, она ответила: "Посмотрите на себя, вы же в униформе".



Военным все же удалось пообедать, поскольку место в кафе быстро освободилось. После обеда они заметили человека, который сидел в том самом ресторане, куда их не пустили, в кроссовках и толстовке.



Каранаускас осмотрел остальных посетителей и не увидел ни одного мужчину в пиджаке или женщину в вечернем платье.



"Я горжусь униформой и буду гордиться, пока смогу ее носить. Мне не стыдно быть военным, мне стыдно и жалко тех, которые не понимают... Не понимают, казалось бы, очевидного", – написал в заключение военный. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: ресторан, обслуживание, военный, соцсети, форма География: Литва — статья прочитана 236 раз Комментарии