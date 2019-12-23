Загрузка... Шимашюс назвал лицемерами пьющих в Сейме депутатов 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas



Шимашюс считает, что парламентарии, которые запретили пить алкоголь в общественных местах, не должны применять к себе "двойные стандарты", сообщает



На этой неделе Киркиласа поймали на употреблении спиртного в парламенте, однако он заявил, что шампанское - это не алкоголь. Шимашюс считает, что парламентарии, которые запретили пить алкоголь в общественных местах, не должны применять к себе "двойные стандарты", сообщает Sputnik Литва . Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призвал депутатов перестать лицемерить на фоне скандала вокруг выпивавшего в Сейме лидера Социал-демократической трудовой партии Литвы Гедиминаса Киркиласа. Об этом глава города написал на своей странице в Facebook.На этой неделе Киркиласа поймали на употреблении спиртного в парламенте, однако он заявил, что шампанское - это не алкоголь. "Меня не беспокоит, что члены всех фракций в Сейме подняли бокал игристого вина (хотя, возможно, больше) где-нибудь в кабинете Сейма. Однако я не могу терпеть двуличие. Просто жалко, когда одни и те же члены Сейма запрещают горячее вино возле рождественской елки и бокал пива в летнем кафе, а к себе применяют другие стандарты", - написал мэр.



Шимашюс предложил депутатам выбирать самим – пить им или не пить, однако на фоне произошедшего, еще раз поднять вопрос о распитии алкоголя в общественных местах.



Вильнюсский мэр подчеркнул, что если у депутатов еще остались здравый смысл и мораль, то запреты необходимо снять.



"Не держите в заложниках бизнесменов, планирующих летние уличные кафе, чтобы они наконец знали, принимать ли участие в конкурсах и к каким условиям быть готовыми, и публично поднимите бокал игристого вина!", - призвал Шимашюс.



Ранее в Сейме приняли решение запретить торговлю алкоголем в парламентских учреждениях общепита. Однако это правило не применяется при проведении приемов госведомств и учреждений, прочих протокольных мероприятий, а также предприятий общественного питания этих учреждений, которые обладают лицензиями по розничной продаже алкогольных напитков.



Sputnik Литва уже писал, что в республике со следующего года вступит в силу запрет на продажу алкоголя в уличных кафе, которые имеют лицензию на алкоголь только в летний период. Под ограничения также попадают павильоны и временные сооружения без фундамента.



Представители бизнеса были возмущены инициативой литовских властей. Предприниматели отмечали, что часть кафе без возможности продажи алкоголя в летний период не сможет сохранить свой бизнес. По их словам, убытки ощутят не только предприятия общественного питания, но и муниципалитеты. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: сейм, алкоголь, Киркилас, Шимашюс География: Литва — статья прочитана 195 раз Комментарии