Главная >> Новости >> экономика, политика, в мире >> Немецкие СМИ услышали в словах Меркель о СП-2 объявление войны США

Немецкие СМИ услышали в словах Меркель о СП-2 объявление войны США

Фото © dpa/picture-alliance


Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на возможный ввод санкций в отношении "Северного потока — 2" со стороны США сравнима с объявлением войны, пишет ЛАЙФ со ссылккой на газету Bild.

По мнению издания, своими словами канцлер ясно дала понять, как относится к намерению Вашингтона.

— Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется её поддержкой, — сообщается в статье.

Слова Меркель таблоид расценивает как "вызов и объявление войны" президенту США Дональду Трампу.

Лайф писал, что ранее Меркель жёстко раскритиковала ограничения, которые США намерены ввести против проекта "Северный поток — 2".
life.ru
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Россия, война, США, аналитика, ЕС, Меркель, мироустройство
статья прочитана 203 раза
добавлена сегодня, 23 декабря, 11:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка