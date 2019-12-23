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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Немецкие СМИ услышали в словах Меркель о СП-2 объявление войны США
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на возможный ввод санкций в отношении "Северного потока — 2" со стороны США сравнима с объявлением войны, пишет ЛАЙФ со ссылккой на газету Bild.
По мнению издания, своими словами канцлер ясно дала понять, как относится к намерению Вашингтона.
— Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется её поддержкой, — сообщается в статье.
Слова Меркель таблоид расценивает как "вызов и объявление войны" президенту США Дональду Трампу.
Лайф писал, что ранее Меркель жёстко раскритиковала ограничения, которые США намерены ввести против проекта "Северный поток — 2".
life.ru
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