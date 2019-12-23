Немецкие СМИ услышали в словах Меркель о СП-2 объявление войны США 🔊 Воспроизвести Фото © dpa/picture-alliance



Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на возможный ввод санкций в отношении "Северного потока — 2" со стороны США сравнима с объявлением войны, пишет



По мнению издания, своими словами канцлер ясно дала понять, как относится к намерению Вашингтона.



— Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется её поддержкой, — сообщается в статье.



Слова Меркель таблоид расценивает как "вызов и объявление войны" президенту США Дональду Трампу.



Лайф писал, что ранее Меркель жёстко раскритиковала ограничения, которые США намерены ввести против проекта "Северный поток — 2". Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на возможный ввод санкций в отношении "Северного потока — 2" со стороны США сравнима с объявлением войны, пишет ЛАЙФ со ссылккой на газету Bild.По мнению издания, своими словами канцлер ясно дала понять, как относится к намерению Вашингтона.— Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется её поддержкой, — сообщается в статье.Слова Меркель таблоид расценивает как "вызов и объявление войны" президенту США Дональду Трампу.Лайф писал, что ранее Меркель жёстко раскритиковала ограничения, которые США намерены ввести против проекта "Северный поток — 2". life.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, война, США, аналитика, ЕС, Меркель, мироустройство — статья прочитана 203 раза Комментарии