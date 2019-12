WSJ: новое руководство Евросоюза делает ставку на углубление экономических связей с Китаем 🔊 Воспроизвести



Новое руководство Евросоюза в ближайшем будущем предпримет попытки расширить свои экономические связи с Поднебесной, — об этом в интервью The Wall Street Journal заявил новый глава Евросовета Шарль Мишель. При этом он также отметил, что Брюссель не позволит Вашингтону диктовать, какими должны быть отношения между ЕС и КНР.



Новое руководство Евросоюза делает приоритетом углубление экономических связей с Китаем при одновременной защите своих собственных рынков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля. И 2020 год должен стать проверкой того, можно ли ослабить нынешнюю напряжённость в отношениях между Европой и КНР, говорится в статье.



Шарль Мишель, который в прошлом занимал пост премьер-министра Бельгии, заявил, что хочет добиться быстрого прогресса на встречах, посвящённых вопросам торговли и инвестиций. По его словам, обе стороны также должны выработать общий подход к теме борьбы с изменением климата. Кроме того, как отметил политик, Европе также следует использовать представившуюся возможность для того, чтобы добиться для своих компаний более широкого доступа на китайский рынок.



«Пора покончить с наивностью, — заявил глава Евросовета. — Если мы открываем наши рынки, то мы должны получить гарантии, что наш партнёр открывает свои».



Шарль Мишель выразил серьёзную обеспокоенность по поводу обостряющейся экономической и геополитической напряжённости между Вашингтоном и Пекином. Между тем он подчеркнул, что не позволит администрации Трампа диктовать Евросоюзу, какими должны быть его отношения с КНР.



«Мы не младший партнёр США. Это означает, что у нас крепкий диалог с Соединёнными Штатами. Но при этом у нас своя повестка и свои интересы», — подчеркнул Мишель.



