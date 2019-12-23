Главная >> Новости >> политика, в мире >> Сергей Лавров рассказал о письме Дональда Трампа про отношения с Россией
Загрузка...

Сергей Лавров рассказал о письме Дональда Трампа про отношения с Россией



Президент США Дональд Трамп заявил о готовности налаживать диалог с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.

На прошлой неделе Лавров встретился с Трампом и госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне. Американский лидер позже заявил, что провел "очень хорошую встречу" с российским министром. Как рассказал Трамп, политики обсудили Иран, Северную Корею, договор РСМД, а также контроль над ядерными вооружениями.

Глава МИД также подчеркнул, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания, а обе стороны выразили заинтересованность работать в тех областях, где возможно добиться результатов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, поприветствовал факт встречи Лаврова с Трампом, однако подчеркнул, что говорить о каких-то позитивных сдвигах в двусторонних отношениях рано.
Загрузка...
РИА Новости
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, письмо, Лавров, Трамп
статья прочитана 195 раз
добавлена сегодня, 23 декабря, 10:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка