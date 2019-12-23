Загрузка... Сергей Лавров рассказал о письме Дональда Трампа про отношения с Россией 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп заявил о готовности налаживать диалог с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает



"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.



На прошлой неделе Лавров встретился с Трампом и госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне. Американский лидер позже заявил, что провел "очень хорошую встречу" с российским министром. Как рассказал Трамп, политики обсудили Иран, Северную Корею, договор РСМД, а также контроль над ядерными вооружениями.



Глава МИД также подчеркнул, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания, а обе стороны выразили заинтересованность работать в тех областях, где возможно добиться результатов.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, поприветствовал факт встречи Лаврова с Трампом, однако подчеркнул, что говорить о каких-то позитивных сдвигах в двусторонних отношениях рано. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности налаживать диалог с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости "Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.На прошлой неделе Лавров встретился с Трампом и госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне. Американский лидер позже заявил, что провел "очень хорошую встречу" с российским министром. Как рассказал Трамп, политики обсудили Иран, Северную Корею, договор РСМД, а также контроль над ядерными вооружениями.Глава МИД также подчеркнул, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания, а обе стороны выразили заинтересованность работать в тех областях, где возможно добиться результатов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, поприветствовал факт встречи Лаврова с Трампом, однако подчеркнул, что говорить о каких-то позитивных сдвигах в двусторонних отношениях рано. Загрузка... РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, письмо, Лавров, Трамп — статья прочитана 195 раз Комментарии