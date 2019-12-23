Загрузка... Путин сегодня откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту 🔊 Воспроизвести



Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает



Глава государства также пообщается с рабочими-мостовиками и обсудит с руководителями отрасли планы развития транспортной инфраструктуры.



Федеральное дорожное агентство 18 декабря выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ранее также подтвердила "технологическую готовность" объекта. До начала движения составов сооружение передадут на баланс ФГПУ "Крымская железная дорога", процедура должна завершиться до 24 декабря.



Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым началась 8 ноября. Первый поезд поедет из Санкт-Петербурга на полуостров 23 декабря. Также четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем. Их старт запланирован на 24-е число.



Поезда из столицы до Севастополя через Симферополь начнут перевозки весной 2020 года. Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Глава государства также пообщается с рабочими-мостовиками и обсудит с руководителями отрасли планы развития транспортной инфраструктуры.Федеральное дорожное агентство 18 декабря выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ранее также подтвердила "технологическую готовность" объекта. До начала движения составов сооружение передадут на баланс ФГПУ "Крымская железная дорога", процедура должна завершиться до 24 декабря.Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым началась 8 ноября. Первый поезд поедет из Санкт-Петербурга на полуостров 23 декабря. Также четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем. Их старт запланирован на 24-е число.Поезда из столицы до Севастополя через Симферополь начнут перевозки весной 2020 года. Загрузка... РИА Новости Категории: экономика, общество Ключевые слова: Путин, движение, Крым, мост, поезда — статья прочитана 212 раз Комментарии