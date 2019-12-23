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Возможны осадки в виде снега

Фото: biathlonworld.com




Третий этап Кубка мира по биатлону прошёл во французском Анси, хотя организаторы этапов Кубка мира поначалу планировали остаться ещё на недельку в австрийском Хохфильцене, поскольку в Анси был явный дефицит снега и низких температур.

Но потом было решено всё же рискнуть.

В итоге начало и конец французских стартов прошёл под дождём, а снежное покрытие пришлось сильно укреплять всеми возможными на сегодня искусственными мерами.

Что же касается самих гонок, то они прошли под знаком явного доминирования норвежцев и французов, хотя сами французы наверняка надеялись, что это будет всё же в первую очередь французское, а потом уже норвежское доминирование.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап.


Анси, Франция

Мужчины. Спринт 10 км, 19 декабря

1. Бенедикт Долль (Германия) — (0 штрафной круг),

2. Тарьей Бё (Норвегия) — (+9,4сек.; 0),

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+11,3; 0),

4. Йоханнес Бё (Норвегия) – (+14,8; 2),

5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – (+15,0; 0)…

65. Томас Каукенас (Литва) – (+2.25,1; 0),

75. Витаутас Строля (Литва) – (2.40,8; 3),

76. Кароль Домбровский (Литва) – (+2.42,9; 1).

Женщины. Спринт 7,5 км, 20 декабря

1. Тириль Экхофф (Норверия) – (1 штрафной круг),

2. Жюстин Бреза (Франция) – (+6,2; 0),

3. Маркета Давидова (Чехия) – (+20,5; 0),

4. Светлана Миронова (Россия) — (+22,5; 0),

5. Денизе Херрман (Германия) – (+29,7; 2)…

79. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (+2.57,9; 0),

81. Наталья Кочергина (Литва) – (+3.07,4; 3).



Мужчины. Гонка преследования 12,5 км, 21 декабря

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 30:07.8 1 (1+0+0+0)

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +22,0 0 (0+0+0+0)

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +1:00.0 1 (0+0+1+0)

4. Тарьей Бё (Норвегия) — +1:01.7 2 (0+0+1+1)

5. Бенедикт Долль (Германия) — +1:23.8 3 (0+1+1+1).

Женщины. Гонка преследования 10 км, 21 декабря

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – (2 штрафных круга),

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – (+38,1; 2),

3. Лена Хекки (Швейцария) – (+46,0; 2),

4. Доротея Вирер (Италия) – (+58,5; 1),

5. Жюстин Бреза (Франция) – (+1.02,8; 4).

Представители Литвы не участвовали в гонках преследования ни у мужчин, ни у женщин, поскольку не смогли пробиться в число 60 лучших.

Мужчины. Масс-старт 15 км, 22 декабря

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (1 штрафной круг),

2. Эмильен Жаклен (Франция) — (+42,1; 1),

3. Тарьей Бё (Норвегия) — (+51,8; 1),

4. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+1.03,3; 2),

5. Мартен Фуркад (Франция) — (+1.05,0; 1).

Женщины. Масс-старт 12,5 км, 22 декабря

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — (2 штрафных круга),

2. Доротея Вирер (Италия) — (+1.24,9; 2),

3. Линн Перссон (Швеция) — (+1.25,1; 1),

4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — (+1.35,6; 4),

5. Денизе Херманн (Германия) – (+1.43,0: 4).

Представители Литвы не участвовали в масс-стартах ни у мужчин, ни у женщин, поскольку не смогли пробиться в число 30 лучших.

Общий зачёт после трёх этапов

Жещины:

1. Ингрид Ландмарк-Тандреволд (Норвегия) – 253 баллов,

2. Доротея Вирер (Италия) – 250,

3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 227,

4. Жюстин Бреза (Франция) – 213,

5. Жулия Симон (Франция) – 189.

Мужчины:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 374,

2. Тарьей Бё (Норвегия) – 313,

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 281,

4. Мартен Фуркад (Франция) – 267,

5. Симон Детьё (Франция) – 266.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: биатлон, Кубок мира, Анси, Йоханнес Бё
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добавлена вчера, 22 декабря, 20:53

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