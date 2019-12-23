Возможны осадки в виде снега 🔊 Воспроизвести Фото: biathlonworld.com







Третий этап Кубка мира по биатлону прошёл во французском Анси, хотя организаторы этапов Кубка мира поначалу планировали остаться ещё на недельку в австрийском Хохфильцене, поскольку в Анси был явный дефицит снега и низких температур.



Но потом было решено всё же рискнуть.



В итоге начало и конец французских стартов прошёл под дождём, а снежное покрытие пришлось сильно укреплять всеми возможными на сегодня искусственными мерами.



Что же касается самих гонок, то они прошли под знаком явного доминирования норвежцев и французов, хотя сами французы наверняка надеялись, что это будет всё же в первую очередь французское, а потом уже норвежское доминирование. Но потом было решено всё же рискнуть.В итоге начало и конец французских стартов прошёл под дождём, а снежное покрытие пришлось сильно укреплять всеми возможными на сегодня искусственными мерами.Что же касается самих гонок, то они прошли под знаком явного доминирования норвежцев и французов, хотя сами французы наверняка надеялись, что это будет всё же в первую очередь французское, а потом уже норвежское доминирование. Биатлон. Кубок мира. Третий этап.



Анси, Франция



Мужчины. Спринт 10 км, 19 декабря



1. Бенедикт Долль (Германия) — (0 штрафной круг),



2. Тарьей Бё (Норвегия) — (+9,4сек.; 0),



3. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+11,3; 0),



4. Йоханнес Бё (Норвегия) – (+14,8; 2),



5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – (+15,0; 0)…



65. Томас Каукенас (Литва) – (+2.25,1; 0),



75. Витаутас Строля (Литва) – (2.40,8; 3),



76. Кароль Домбровский (Литва) – (+2.42,9; 1).



Женщины. Спринт 7,5 км, 20 декабря



1. Тириль Экхофф (Норверия) – (1 штрафной круг),



2. Жюстин Бреза (Франция) – (+6,2; 0),



3. Маркета Давидова (Чехия) – (+20,5; 0),



4. Светлана Миронова (Россия) — (+22,5; 0),



5. Денизе Херрман (Германия) – (+29,7; 2)…



79. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (+2.57,9; 0),



81. Наталья Кочергина (Литва) – (+3.07,4; 3).







Мужчины. Гонка преследования 12,5 км, 21 декабря



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 30:07.8 1 (1+0+0+0)



2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +22,0 0 (0+0+0+0)



3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +1:00.0 1 (0+0+1+0)



4. Тарьей Бё (Норвегия) — +1:01.7 2 (0+0+1+1)



5. Бенедикт Долль (Германия) — +1:23.8 3 (0+1+1+1).



Женщины. Гонка преследования 10 км, 21 декабря



1. Тириль Экхофф (Норвегия) – (2 штрафных круга),



2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – (+38,1; 2),



3. Лена Хекки (Швейцария) – (+46,0; 2),



4. Доротея Вирер (Италия) – (+58,5; 1),



5. Жюстин Бреза (Франция) – (+1.02,8; 4).



Представители Литвы не участвовали в гонках преследования ни у мужчин, ни у женщин, поскольку не смогли пробиться в число 60 лучших.



Мужчины. Масс-старт 15 км, 22 декабря



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (1 штрафной круг),



2. Эмильен Жаклен (Франция) — (+42,1; 1),



3. Тарьей Бё (Норвегия) — (+51,8; 1),



4. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+1.03,3; 2),



5. Мартен Фуркад (Франция) — (+1.05,0; 1).



Женщины. Масс-старт 12,5 км, 22 декабря



1. Тириль Экхофф (Норвегия) — (2 штрафных круга),



2. Доротея Вирер (Италия) — (+1.24,9; 2),



3. Линн Перссон (Швеция) — (+1.25,1; 1),



4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — (+1.35,6; 4),



5. Денизе Херманн (Германия) – (+1.43,0: 4).



Представители Литвы не участвовали в масс-стартах ни у мужчин, ни у женщин, поскольку не смогли пробиться в число 30 лучших.



Общий зачёт после трёх этапов



Жещины:



1. Ингрид Ландмарк-Тандреволд (Норвегия) – 253 баллов,



2. Доротея Вирер (Италия) – 250,



3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 227,



4. Жюстин Бреза (Франция) – 213,



5. Жулия Симон (Франция) – 189.



Мужчины:



1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 374,



2. Тарьей Бё (Норвегия) – 313,



3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 281,



4. Мартен Фуркад (Франция) – 267,



5. Симон Детьё (Франция) – 266. 1. Бенедикт Долль (Германия) — (0 штрафной круг),2. Тарьей Бё (Норвегия) — (+9,4сек.; 0),3. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+11,3; 0),4. Йоханнес Бё (Норвегия) – (+14,8; 2),5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – (+15,0; 0)…65. Томас Каукенас (Литва) – (+2.25,1; 0),75. Витаутас Строля (Литва) – (2.40,8; 3),76. Кароль Домбровский (Литва) – (+2.42,9; 1).1. Тириль Экхофф (Норверия) – (1 штрафной круг),2. Жюстин Бреза (Франция) – (+6,2; 0),3. Маркета Давидова (Чехия) – (+20,5; 0),4. Светлана Миронова (Россия) — (+22,5; 0),5. Денизе Херрман (Германия) – (+29,7; 2)…79. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (+2.57,9; 0),81. Наталья Кочергина (Литва) – (+3.07,4; 3).1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 30:07.8 1 (1+0+0+0)2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +22,0 0 (0+0+0+0)3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +1:00.0 1 (0+0+1+0)4. Тарьей Бё (Норвегия) — +1:01.7 2 (0+0+1+1)5. Бенедикт Долль (Германия) — +1:23.8 3 (0+1+1+1).1. Тириль Экхофф (Норвегия) – (2 штрафных круга),2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – (+38,1; 2),3. Лена Хекки (Швейцария) – (+46,0; 2),4. Доротея Вирер (Италия) – (+58,5; 1),5. Жюстин Бреза (Франция) – (+1.02,8; 4).Представители Литвы не участвовали в гонках преследования ни у мужчин, ни у женщин, поскольку не смогли пробиться в число 60 лучших.1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (1 штрафной круг),2. Эмильен Жаклен (Франция) — (+42,1; 1),3. Тарьей Бё (Норвегия) — (+51,8; 1),4. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+1.03,3; 2),5. Мартен Фуркад (Франция) — (+1.05,0; 1).1. Тириль Экхофф (Норвегия) — (2 штрафных круга),2. Доротея Вирер (Италия) — (+1.24,9; 2),3. Линн Перссон (Швеция) — (+1.25,1; 1),4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — (+1.35,6; 4),5. Денизе Херманн (Германия) – (+1.43,0: 4).Представители Литвы не участвовали в масс-стартах ни у мужчин, ни у женщин, поскольку не смогли пробиться в число 30 лучших.1. Ингрид Ландмарк-Тандреволд (Норвегия) – 253 баллов,2. Доротея Вирер (Италия) – 250,3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 227,4. Жюстин Бреза (Франция) – 213,5. Жулия Симон (Франция) – 189.1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 374,2. Тарьей Бё (Норвегия) – 313,3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 281,4. Мартен Фуркад (Франция) – 267,5. Симон Детьё (Франция) – 266. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: биатлон, Кубок мира, Анси, Йоханнес Бё — статья прочитана 130 раз Комментарии