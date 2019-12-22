К нам едет ревизор! Белорусский!

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В сентябре 2020 года Национальный академический театр имени Янки Купалы (Минск), старейший драматический театр Республики Беларусь, отпразднует свое 100-летие. Литва станет первой страной, которую Купаловский театр посетит с гастролями в юбилейном 2020 году.



В Вильнюсе наши белорусские соседи покажут один из лучших своих спектаклей, который стал настоящей сенсацией сразу после премьеры и по сегодняшний день собирает аншлаги не только во время показов на сцене Купаловского театра, но и на гастролях оп стране, так и за пределами белорусской земли. Показ спектакля “Ревизор” в Русском драматическом театре Литвы состоится 19 января 2020 года в 18.30.



Премьера спектакля “Ревизор” состоялась 27 января 2018 года. Режиссер спектакля – художественный руководитель Купаловского театра Николай Пинигин. Оригинальный текст пьесы Николая Гоголя был специально для постановки переведен на “трасянку” (смесь белорусского и русского языков) Марией Пушкиной. В Вильнюсе наши белорусские соседи покажут один из лучших своих спектаклей, который стал настоящей сенсацией сразу после премьеры и по сегодняшний день собирает аншлаги не только во время показов на сцене Купаловского театра, но и на гастролях оп стране, так и за пределами белорусской земли. Показ спектакля “Ревизор” в Русском драматическом театре Литвы состоится 19 января 2020 года в 18.30.Премьера спектакля “Ревизор” состоялась 27 января 2018 года. Режиссер спектакля – художественный руководитель Купаловского театра Николай Пинигин. Оригинальный текст пьесы Николая Гоголя был специально для постановки переведен на “трасянку” (смесь белорусского и русского языков) Марией Пушкиной.











Сюжет гоголевской пьесы, где испуганные местные чиновники обхаживают лже-ревизора из столицы, известен каждому. Он весь и сохранился в постановке Купаловского театра, только действие спектакля из XIX столетия Николай Пинигин перенес в конец 1970-х – начало 1980-х, а уездный город стал райцентром. Особенностью спектакля можно назвать перевод: герои спектакля говорят на “трасянке”, а Хлестаков – на чистом белорусском языке.











В спектакле занята почти вся мужская часть труппы. На сцене Русского драматического театра Литвы роль Хлестакова исполнит Павел Харланчук, роль Городничего – народный артист Беларуси Виктор Манаев. Главные женские роли – жены Городничего и его дочери – исполнят народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик и Диана Каминская.



Ждем вас на спектакле! Билеты



Автором сценографии выступил известный литовский художник Мариус Яцовскис. Это не первая его работа в сотрудничестве с Николаем Пинигиным – ранее они вместе поставили в Купаловском спектакль «Чайка».Сюжет гоголевской пьесы, где испуганные местные чиновники обхаживают лже-ревизора из столицы, известен каждому. Он весь и сохранился в постановке Купаловского театра, только действие спектакля из XIX столетия Николай Пинигин перенес в конец 1970-х – начало 1980-х, а уездный город стал райцентром. Особенностью спектакля можно назвать перевод: герои спектакля говорят на “трасянке”, а Хлестаков – на чистом белорусском языке.В спектакле занята почти вся мужская часть труппы. На сцене Русского драматического театра Литвы роль Хлестакова исполнит Павел Харланчук, роль Городничего – народный артист Беларуси Виктор Манаев. Главные женские роли – жены Городничего и его дочери – исполнят народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик и Диана Каминская.Ждем вас на спектакле! Билеты уже в продаже Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Национальный академический театр имени Янки Купалы, “Ревизор” — статья прочитана 137 раз Комментарии