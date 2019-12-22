По многочисленным просьбам публики в Вильнюсе с уникальным концертом выступит Великий Праздничный Патриарший Хор Московского Даниловского монастыря! 🔊 Воспроизвести







2 октября 2020 года (светлая пятница, 19:00) в Вильнюсе на сцене прекрасного по акустике и специально обновлённого к этому концерту столичному Дворцу культуры МВД (ул. Жирмуну, 1E) состоится концерт Великого Праздничного Патриаршего Хора Московского Даниловского монастыря!



И это будет великий концерт! Неповторимый! После первого в истории концерта в Вильнюсе, когда прекраснейшая публика была в восторге, неоднократно вставала в восхищении с мест, бисировали, Великий Хор, изучив реакцию на ту или иную часть концерта, выступит на этот раз со специальной, избранной программой, в которой будет больше аутентичных хоральных произведений, а также заводных, волнующих душу и кровь залихватских казачьих, народных песен, старинных романсов, вошедших в золотой фонд мировой культуры! И это будет великий концерт! Неповторимый! После первого в истории концерта в Вильнюсе, когда прекраснейшая публика была в восторге, неоднократно вставала в восхищении с мест, бисировали, Великий Хор, изучив реакцию на ту или иную часть концерта, выступит на этот раз со специальной, избранной программой, в которой будет больше аутентичных хоральных произведений, а также заводных, волнующих душу и кровь залихватских казачьих, народных песен, старинных романсов, вошедших в золотой фонд мировой культуры!



Именно на этом уникальном концерте Хор исполнит свои самые прекрасные произведения, для которых уже имеющийся состав дополнится певцом, имеющий уникальный голос-бас профундо!



ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАТРИАРШИЙ МУЖСКОЙ ХОР МОСКОВСКОГО ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ – это волшебство!



И не просто волшебство, а Божественное волшебство! Во время инаугурации Патриарха Алексия именно этот Хор был выбран из немалого количества духовных и церковных хоров за великолепный профессионализм, красоту голосов, за то, что называется Божественным присутствием в искусстве!







Это огромное событие в культурной жизни нашей страны, ведь Артисты подобного масштаба и значения выступают у нас крайне редко.



Великий концерт, в котором прозвучат самые замечательные произведения в истории духовной, и не только музыки, будет по душе всем!



В репертуаре хора – песнопения Великих и двунадесятых праздников, части Всенощного бдения и Божественной Литургии, песнопения Великого Поста, Рождества Христова и Святой Пасхи, канты, колядки, духовные стихи, исторические песни и гимны, а также романсы, вальсы, народные песни и песни современных авторов, русская и зарубежная классическая музыка.



Билеты на концерт мужского хора Московского Данилова монастыря в Вильнюсе 2 октября 2020 в 19:00 на сцене вильнюсского Дворца культуры МВД (ул. Жирмуну 1E) продаются во всех кассах



Любая информация по билетным заказам, по сотрудничеству – по телефону: +370 671 76502; +370 647 40255 И это уникальная одна возможность получить истинное наслаждение от великого духовного искусства и божественного исполнения!Именно на этом уникальном концерте Хор исполнит свои самые прекрасные произведения, для которых уже имеющийся состав дополнится певцом, имеющий уникальный голос-бас профундо!ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАТРИАРШИЙ МУЖСКОЙ ХОР МОСКОВСКОГО ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ – это волшебство!И не просто волшебство, а Божественное волшебство! Во время инаугурации Патриарха Алексия именно этот Хор был выбран из немалого количества духовных и церковных хоров за великолепный профессионализм, красоту голосов, за то, что называется Божественным присутствием в искусстве!Это огромное событие в культурной жизни нашей страны, ведь Артисты подобного масштаба и значения выступают у нас крайне редко.Великий концерт, в котором прозвучат самые замечательные произведения в истории духовной, и не только музыки, будет по душе всем!В репертуаре хора – песнопения Великих и двунадесятых праздников, части Всенощного бдения и Божественной Литургии, песнопения Великого Поста, Рождества Христова и Святой Пасхи, канты, колядки, духовные стихи, исторические песни и гимны, а также романсы, вальсы, народные песни и песни современных авторов, русская и зарубежная классическая музыка.Билеты на концерт мужского хора Московского Данилова монастыря в Вильнюсе 2 октября 2020 в 19:00 на сцене вильнюсского Дворца культуры МВД (ул. Жирмуну 1E) продаются во всех кассах Bilietai.lt Любая информация по билетным заказам, по сотрудничеству – по телефону: +370 671 76502; +370 647 40255 Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Патриарший Хор Московского Даниловского монастыря — статья прочитана 156 раз Комментарии