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Разрушение исторических объектов недопустимо, считают российские соотечественники в Литве

Российские соотечественники в Литве назвали недопустимым разрушение объектов исторической памяти, которое, по их мнению, стало частью политики властей Литвы. Такое мнение высказали участники ежегодной республиканской конференции организаций соотечественников в субботу, сообщает ТАСС.

"Основываясь на материалах Нюрнбергского процесса [решили] признать недопустимым разрушение в Литве объектов исторической памяти, посвященных жертвам и борцам с нацизмом", - отмечается в резолюции мероприятия.

Конференция была посвящена подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и вопросам сохранения исторической памяти.

"Для нас это священная дата, для достойной встречи которой соотечественники в Литве сделают все от нас зависящее", - сказала председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Литве Ольга Горшкова.
Конференция учредила оргкомитет по празднованию 75-летия Победы.

Как подчеркнула Горшкова, деятельность организаций российских соотечественников в Литве ведется в рамках правового поля страны проживания соотечественников.

"Мы работаем в рамках международного права и литовского законодательства", - сказала она.

Участники конференции выразили убежденность в том, что все проблемы национальных меньшинств можно и нужно решать при конструктивном и равноправном взаимодействии с властями страны.

В конференции в Вильнюсе приняли участие более 50 представителей организаций российских соотечественников.
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: российские соотечественники
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добавлена сегодня, 22 декабря, 09:20

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