Разрушение исторических объектов недопустимо, считают российские соотечественники в Литве 🔊 Воспроизвести



"Основываясь на материалах Нюрнбергского процесса [решили] признать недопустимым разрушение в Литве объектов исторической памяти, посвященных жертвам и борцам с нацизмом", - отмечается в резолюции мероприятия.



Конференция была посвящена подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и вопросам сохранения исторической памяти.



"Для нас это священная дата, для достойной встречи которой соотечественники в Литве сделают все от нас зависящее", - сказала председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Литве Ольга Горшкова. Российские соотечественники в Литве назвали недопустимым разрушение объектов исторической памяти, которое, по их мнению, стало частью политики властей Литвы. Такое мнение высказали участники ежегодной республиканской конференции организаций соотечественников в субботу, сообщает ТАСС."Основываясь на материалах Нюрнбергского процесса [решили] признать недопустимым разрушение в Литве объектов исторической памяти, посвященных жертвам и борцам с нацизмом", - отмечается в резолюции мероприятия.Конференция была посвящена подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и вопросам сохранения исторической памяти."Для нас это священная дата, для достойной встречи которой соотечественники в Литве сделают все от нас зависящее", - сказала председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Литве Ольга Горшкова. Конференция учредила оргкомитет по празднованию 75-летия Победы.



Как подчеркнула Горшкова, деятельность организаций российских соотечественников в Литве ведется в рамках правового поля страны проживания соотечественников.



"Мы работаем в рамках международного права и литовского законодательства", - сказала она.



Участники конференции выразили убежденность в том, что все проблемы национальных меньшинств можно и нужно решать при конструктивном и равноправном взаимодействии с властями страны.



В конференции в Вильнюсе приняли участие более 50 представителей организаций российских соотечественников. Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: российские соотечественники — статья прочитана 212 раз Комментарии