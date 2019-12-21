О, сколько нам открытий чудных!.. 🔊 Воспроизвести



На минувшей неделе Литовский центр исследования геноцида и сопротивления жителей обнародовал сенсационное сообщение: в годы нацистской оккупации Литвы Йонас Норейка (генерал Ветра), будучи начальником Шяуляйского округа, возглавлял антинацистское сопротивление в Жемайтии и организовал сеть спасения евреев в Шяуляй.



"Обзор"



В связи с этим самый внимательный читатель-буквоед "Обзора" Пинхос ФРИДБЕРГ (Вильнюс) обратил внимание на то, что портал 15min.lt вначале выставил заметку о сенсационном открытии под заголовком, в котором упоминалась "сеть спасения евреев" (см. адресную строку в браузере - на снимке), но затем почему-то подкорректировал заголовок.



Вначале был заголовок, с которым своё сообщение распространило информагентство BNS, - "Й. Норейка организовал сеть спасения евреев в Шяуляй – Центр исследования геноцида".



Потом он превратился в такой - "Историк о справке LGGRTC о Й.Норейке: должен действовать принцип критики источников".



"Обзор" благодарит Пинхоса Фридберга за многое о чём говорящий скриншот, присланный в нашу редакцию. На минувшей неделе Литовский центр исследования геноцида и сопротивления жителей обнародовал сенсационное сообщение: в годы нацистской оккупации Литвы Йонас Норейка (генерал Ветра), будучи начальником Шяуляйского округа, возглавлял антинацистское сопротивление в Жемайтии и организовал сеть спасения евреев в Шяуляй."Обзор" рассказал об этом в среду. В связи с этим самый внимательный читатель-буквоед "Обзора" Пинхос ФРИДБЕРГ (Вильнюс) обратил внимание на то, что портал 15min.lt вначале выставил заметку о сенсационном открытии под заголовком, в котором упоминалась "сеть спасения евреев" (см. адресную строку в браузере - на снимке), но затем почему-то подкорректировал заголовок.Вначале был заголовок, с которым своё сообщение распространило информагентство BNS, - "Й. Норейка организовал сеть спасения евреев в Шяуляй – Центр исследования геноцида".Потом он превратился в такой - "Историк о справке LGGRTC о Й.Норейке: должен действовать принцип критики источников"."Обзор" благодарит Пинхоса Фридберга за многое о чём говорящий скриншот, присланный в нашу редакцию. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Генерал Ветра, Йонас Норейка, Литовский центр исследования геноцида и сопротивления жителей — статья прочитана 216 раз Комментарии