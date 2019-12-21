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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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О, сколько нам открытий чудных!..
На минувшей неделе Литовский центр исследования геноцида и сопротивления жителей обнародовал сенсационное сообщение: в годы нацистской оккупации Литвы Йонас Норейка (генерал Ветра), будучи начальником Шяуляйского округа, возглавлял антинацистское сопротивление в Жемайтии и организовал сеть спасения евреев в Шяуляй.
"Обзор" рассказал об этом в среду.
В связи с этим самый внимательный читатель-буквоед "Обзора" Пинхос ФРИДБЕРГ (Вильнюс) обратил внимание на то, что портал 15min.lt вначале выставил заметку о сенсационном открытии под заголовком, в котором упоминалась "сеть спасения евреев" (см. адресную строку в браузере - на снимке), но затем почему-то подкорректировал заголовок.
Вначале был заголовок, с которым своё сообщение распространило информагентство BNS, - "Й. Норейка организовал сеть спасения евреев в Шяуляй – Центр исследования геноцида".
Потом он превратился в такой - "Историк о справке LGGRTC о Й.Норейке: должен действовать принцип критики источников".
"Обзор" благодарит Пинхоса Фридберга за многое о чём говорящий скриншот, присланный в нашу редакцию.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: Генерал Ветра, Йонас Норейка, Литовский центр исследования геноцида и сопротивления жителей
Комментарии
antoshka
21 декабря, 14:08
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https://lt.sputniknews.ru/columnists/20191220/10942297/Litva-vo-vlasti-paranormalnogo-Kak-posobnik-natsistov-Noreyka-stal-svyatym.html
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