Оператор Северного потока — 2 подтвердил приостановку работ по укладке труб 🔊 Воспроизвести Фото © Nord Stream 2



Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG подтвердил приостановку строительства газопровода компанией Allseas, сообщает ТАСС и



— Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений, — отметили в Nord Stream 2.



Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающем санкции, свою работу приостановил один из подрядчиков "Северного потока — 2" — швейцарско-нидерландская компания Allseas. Американские власти потребовали немедленного прекращения строительства газопровода. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление. Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG подтвердил приостановку строительства газопровода компанией Allseas, сообщает ТАСС и ЛАЙФ со ссылкой на оператора.— Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений, — отметили в Nord Stream 2.Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающем санкции, свою работу приостановил один из подрядчиков "Северного потока — 2" — швейцарско-нидерландская компания Allseas. Американские власти потребовали немедленного прекращения строительства газопровода. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление.



Президент США Дональд Трамп несколько часов назад подписал оборонный бюджет, который среди прочего предполагает ограничительные меры против "Северного потока — 2". Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.



"Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте (пункт 7503 закона об оборонном бюджете — Прим. ред.), стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", должны обеспечить немедленное прекращение этими судами деятельности, связанной со строительством", — гласит документ.



Ограничения будут также касаться судов, участвующих в "проектах, преемственных по отношению к любому из них".



При этом допускаются "добросовестные исключения", если прекращение работы потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от "значительного ущерба", говорится в разъяснениях.



Госсекретарь и министр финансов США должны в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить свои предложения о том, в отношении кого ввести санкции, профильным комитетам конгресса.



Как ранее предупреждал сенатор-республиканец Рэнд Пол, эти санкции ударят по швейцарской компании Allseas, а также итальянской Saipem. Кроме того, под санкции попадут представители и компании Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции. Ранее РИА Новости сообщало, что Министерство финансов США сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.Президент США Дональд Трамп несколько часов назад подписал оборонный бюджет, который среди прочего предполагает ограничительные меры против "Северного потока — 2". Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции."Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте (пункт 7503 закона об оборонном бюджете — Прим. ред.), стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", должны обеспечить немедленное прекращение этими судами деятельности, связанной со строительством", — гласит документ.Ограничения будут также касаться судов, участвующих в "проектах, преемственных по отношению к любому из них".При этом допускаются "добросовестные исключения", если прекращение работы потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от "значительного ущерба", говорится в разъяснениях.Госсекретарь и министр финансов США должны в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить свои предложения о том, в отношении кого ввести санкции, профильным комитетам конгресса.Как ранее предупреждал сенатор-республиканец Рэнд Пол, эти санкции ударят по швейцарской компании Allseas, а также итальянской Saipem. Кроме того, под санкции попадут представители и компании Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, санкции, СП-2 — статья прочитана 129 раз Комментарии