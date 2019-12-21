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Юные хоккеисты из Клайпеды примеряются к «Золотой шайбе»

"HC Klaipėda"




В Калининграде недавно прошёл Международный турнир по хоккею «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова. В соревнованиях приняли участие десять команд юношей 2008-2009 годов рождения из пяти стран: Германии, Латвии, Литвы, Чехии и России.

"Золотая шайба" — один из известнейших и престижных турниров в России, имеющий давние традиции. Его история началась 8 декабря 1964 года.

Впервые в истории турнира воспитанникам "HC Klaipėda" была предоставлена высокая честь представлять Литовскую Республику.

Клайпедчане провели 6 матчей с командами «Арена-мастер» (Южно-Сахалинск, Россия), «Динамо-Светлогорец» (Слетлогорск), «Рига» (Латвия), «Трансбуркер» (Хабаровский край), «Черномор» (Краснодарский край), «Орлы» (Ейск, Россия) и «Карловы Вары» (Чехия).
Победителями турнира стала команда ХК "Арена-мастер" (Южно-Сахалинск, Россия), а воспитанники хоккейного клуба "HC Klaipėda" заняли достойное 7 место среди 10 команд!

Лучшим игроком команды "HC Klaipėda" признан Деймантас Шулинскас, а лучшим вратарём всего турнира (!) - Ноюс Нармонтас, вратарь клайпедской команды.





«Настоящий триллер устроили литовцы. В итоге всё решили буллиты. Пусть "Klaipeda" и проиграла, но выглядела достойно, приятно удивила. У них в команде идеальная дисциплина. Команда Литовской Республики провела целый матч без удалений, тем самым, можно сказать, поставили рекорд на этом турнире. И они среди всех европейских команд смотрелись наилучшим образом, сильнее. А серия послематчевых бросков это, конечно, лотерея», - отметил главный судья игр Дмитрий Голубович.

Цитата из интервью с вице-президентом Клуба «Золотая шайба» Юрием Германенко:

- Есть ли команда, которую вы могли бы назвать открытием Международного турнира?

- Может быть, «Клайпеда». Не повезло литовцам в прибалтийском дерби, но в целом «Клайпеда» выглядела посимпатичнее, чем «RIGA», и играла с большим желанием.



Следует отметить, что «Золотая шайба» это не только хоккей. Также были организованы экскурсии в Музей Мирового Океана в Калининграде, музей Янтарного комбината и посещение Калининградского зоопарка.

Руководство клуба, от лица воспитанников и их родителей выражает благодарность организаторам турнира и лично Игорю Колотыркину за предоставленную возможность участия в турнире.



Команда и родители юных хоккеистов также выражает благодарность тренеру команды "HC Klaipėda" Денису Смелику, который сплотил ребят, и тем всем, кто поддерживали представителей Клайпеды во время турнира в Калининграде, и, конечно же, спонсору - "Baltic fresh fruit".

Фото Анджелики Пузиковой

Кристина ТИЩЕНКО, специально для «Обзора»
Категории: спорт, в России
Ключевые слова: хоккей, «Золотая шайба», "HC Klaipėda"
География: Россия, Калининград
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добавлена сегодня, 21 декабря, 12:40

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