Юные хоккеисты из Клайпеды примеряются к «Золотой шайбе» 🔊 Воспроизвести "HC Klaipėda"







В Калининграде недавно прошёл



"Золотая шайба" — один из известнейших и престижных турниров в России, имеющий давние традиции. Его история началась 8 декабря 1964 года.



Впервые в истории турнира воспитанникам "HC Klaipėda" была предоставлена высокая честь представлять Литовскую Республику.



Клайпедчане провели 6 матчей с командами «Арена-мастер» (Южно-Сахалинск, Россия), «Динамо-Светлогорец» (Слетлогорск), «Рига» (Латвия), «Трансбуркер» (Хабаровский край), «Черномор» (Краснодарский край), «Орлы» (Ейск, Россия) и «Карловы Вары» (Чехия). В Калининграде недавно прошёл Международный турнир по хоккею «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова . В соревнованиях приняли участие десять команд юношей 2008-2009 годов рождения из пяти стран: Германии, Латвии, Литвы, Чехии и России."Золотая шайба" — один из известнейших и престижных турниров в России, имеющий давние традиции. Его история началась 8 декабря 1964 года.Впервые в истории турнира воспитанникам "HC Klaipėda" была предоставлена высокая честь представлять Литовскую Республику.Клайпедчане провели 6 матчей с командами «Арена-мастер» (Южно-Сахалинск, Россия), «Динамо-Светлогорец» (Слетлогорск), «Рига» (Латвия), «Трансбуркер» (Хабаровский край), «Черномор» (Краснодарский край), «Орлы» (Ейск, Россия) и «Карловы Вары» (Чехия).



Лучшим игроком команды "HC Klaipėda" признан Деймантас Шулинскас, а лучшим вратарём всего турнира (!) - Ноюс Нармонтас, вратарь клайпедской команды.











«Настоящий триллер устроили литовцы. В итоге всё решили буллиты. Пусть "Klaipeda" и проиграла, но выглядела достойно, приятно удивила. У них в команде идеальная дисциплина. Команда Литовской Республики провела целый матч без удалений, тем самым, можно сказать, поставили рекорд на этом турнире. И они среди всех европейских команд смотрелись наилучшим образом, сильнее. А серия послематчевых бросков это, конечно, лотерея», - отметил главный судья игр Дмитрий Голубович.



Цитата из интервью с вице-президентом Клуба «Золотая шайба» Юрием Германенко:



- Есть ли команда, которую вы могли бы назвать открытием Международного турнира?



- Может быть, «Клайпеда». Не повезло литовцам в прибалтийском дерби, но в целом «Клайпеда» выглядела посимпатичнее, чем «RIGA», и играла с большим желанием.







Следует отметить, что «Золотая шайба» это не только хоккей. Также были организованы экскурсии в Музей Мирового Океана в Калининграде, музей Янтарного комбината и посещение Калининградского зоопарка.



Руководство клуба, от лица воспитанников и их родителей выражает благодарность организаторам турнира и лично Игорю Колотыркину за предоставленную возможность участия в турнире.







Команда и родители юных хоккеистов также выражает благодарность тренеру команды "HC Klaipėda" Денису Смелику, который сплотил ребят, и тем всем, кто поддерживали представителей Клайпеды во время турнира в Калининграде, и, конечно же, спонсору - "Baltic fresh fruit".



Фото Анджелики Пузиковой



Победителями турнира стала команда ХК "Арена-мастер" (Южно-Сахалинск, Россия), а воспитанники хоккейного клуба "HC Klaipėda" заняли достойное 7 место среди 10 команд!Лучшим игроком команды "HC Klaipėda" признан Деймантас Шулинскас, а лучшим вратарём всего турнира (!) - Ноюс Нармонтас, вратарь клайпедской команды.«Настоящий триллер устроили литовцы. В итоге всё решили буллиты. Пусть "Klaipeda" и проиграла, но выглядела достойно, приятно удивила. У них в команде идеальная дисциплина. Команда Литовской Республики провела целый матч без удалений, тем самым, можно сказать, поставили рекорд на этом турнире. И они среди всех европейских команд смотрелись наилучшим образом, сильнее. А серия послематчевых бросков это, конечно, лотерея», - отметил главный судья игр Дмитрий Голубович.Цитата из интервью с вице-президентом Клуба «Золотая шайба» Юрием Германенко:Следует отметить, что «Золотая шайба» это не только хоккей. Также были организованы экскурсии в Музей Мирового Океана в Калининграде, музей Янтарного комбината и посещение Калининградского зоопарка.Руководство клуба, от лица воспитанников и их родителей выражает благодарность организаторам турнира и лично Игорю Колотыркину за предоставленную возможность участия в турнире.Команда и родители юных хоккеистов также выражает благодарность тренеру команды "HC Klaipėda" Денису Смелику, который сплотил ребят, и тем всем, кто поддерживали представителей Клайпеды во время турнира в Калининграде, и, конечно же, спонсору - "Baltic fresh fruit". Кристина ТИЩЕНКО , специально для «Обзора» Категории: спорт, в России Ключевые слова: хоккей, «Золотая шайба», "HC Klaipėda" География: Россия, Калининград — статья прочитана 103 раза Комментарии