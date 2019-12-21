Чёрная тропа «Жальгириса» 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







После того, как подмосковный клуб «Химки» проиграл в Греции практически уже выигранный матч 14-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги, многие болельщики не только этой команды были уверены, что всю злость «ёжики» выместят на очередном сопернике – на каунасском «Жальгирисе».



Однако гости из Литвы были явно не согласны становиться лишь инструментом для возвращения «Химкам» подорванной в Греции самооценки.



Да, «Жальгирис» в итоге потерпел девятое поражение подряд, однако и в этот раз показал, что он может сражаться почти на равных с любой командой. Ну, практически с любой. Не хватает лишь малого. Возможно, этим малым станет возвращение в строй Марюса Григониса. Однако гости из Литвы были явно не согласны становиться лишь инструментом для возвращения «Химкам» подорванной в Греции самооценки.Да, «Жальгирис» в итоге потерпел девятое поражение подряд, однако и в этот раз показал, что он может сражаться почти на равных с любой командой. Ну, практически с любой. Не хватает лишь малого. Возможно, этим малым станет возвращение в строй Марюса Григониса.



Самыми увлекательными поединками на этой неделе были сражения «Олимпиакоса» и «Химок» (в 14-м туре) и «Анадолу Эфес» и ЦСКА (в 15-м).



К слову, нынешний лидер московских армейцев Майк Джеймс, после того, как хозяева промахнулись за мгновение до финальной сирены, подобрал отскочивший мяч и не глядя бросил его через всю площадку в кольцо хозяев. И попал! Прозвучи сирена секундой позже, мы бы получили один из самых красивых моментов в истории всего мирового баскетбола.



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



14-й тур



«Зенит» (Россия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 71:82 (21:21, 9:10, 12:28, 29:23).



«Жальгирис» (Литва) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 68:74 (17:26, 26:16, 10:13, 15:19)



«Жальгирис»: Дж.Ландейл (16), Э.Улановас (14), М.Гебен (11 + 5 подборов),



«Анадолу Эфес»: Т.Пляйсс (18 + 7 подборов), В.Мицич (18).







«Панатинаикос» (Греция) – «Фенербахче» (Турция) – 81:78 (22:21, 20:25, 23:11, 16:21).



«Панатинаикос»: Д.Фредетт (22).



«Реал» (Испания) – «Олимпия Милан» (Италия) – 76:67 (18:21, 12:18, 24:13, 22:15)



«Милан»: А.Гудайтис (9 очков + 6 подборов).



«Валенсия» (Испания) – «Баскония» (Испания) – 105:77 (19:19, 27:17, 23:22, 36:19)



«Валенсия»: Б.Дублевич (25),



«Баскония»: Ш.Шилдс (22 + 7 подборов).



«Барселона» (Испания) – АСВЕЛ (Франция) – 80:67 (22:19, 26:19, 15:18, 17:11).



ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12)



ЦСКА: М.Джеймс (29).



«Альба» (Германия) - «Бавария» (Германия) – 76:77 ОТ (10:19, 18:11, 20:20, 24:22, 4:5)



«Альба»: Р.Гедрайтис (15).



«Олимпиакос» (Греция) – «Химки» (Россия) – 109:98 ОТ (25:20, 24:22, 21:25, 26:29, 13:2)



«Олимпиакос»: Г.Принтезис (26 + 7 подборов),



«Химки»: А.Швед (36 + 9 передач).







Тур 15-й



«Баскония» – «Реал» – 55:77 (13:15, 16:30, 15:12, 11:20).



«Олимпия Милан» – «Валенсия» – 78:71 (26:24, 17:19, 19:10, 16:18)



«Милан»: А.Гудайтис (9 очков + 5 подборов).



«Маккаби» – «Панатинаикос» – 88:79 (13:29, 30:17, 22:23, 23:10)



«Маккаби»: С.Уилбекин (23),



«Панатинаикос»: Д.Томас (24).



«Фенербахче» – «Зенит» – 81:84 (22:18, 21:20, 16:22, 22:24).



АСВЕЛ – «Альба» - 93:81 (18:18, 18:20, 31:14, 26:29)



«Альба»: Р.Гедрайтис (12 + 5 передач).



«Бавария» – «Барселона» – 67:77 (16:20, 9:19, 20:17, 22:21).



«Црвена Звезда» – «Олимпиакос» – 88:81 (16:21, 24:29, 21:11, 27:20)



«Црвена Звезда»: Л.Браун (34).



«Анадолу Эфес» – ЦСКА – 80:81 (22:23, 25:20, 19:16, 14:22)



«Анадолу Эфес»: К.Симон (21 + 5 подборов),



ЦСКА: М.Джеймс (28 + 6 подборов).



«Химки» – «Жальгирис» – 83:74 (21:16, 17:17, 19:16, 26:25)



«Химки»: А.Швед (25 + 5 передач), С.Йович (25),



«Жальгирис»: Дж.Ландейл (24 + 5 подборов), Т.Уолкап (10 + 6 передач), К.Риверс (9).







Турнирное положение: 1. «Реал» – 12 побед, 2. «Барселона» - 12, 3. «Анадолу Эфес» – 12, 4. «Маккаби» – 11, 5. ЦСКА – 10, 6. «Панатинаикос» – 9, 7. «Химки» – 8, 8. «Милан» – 8, 9. АСВЕЛ – 7, 10. «Олимпиакос» - 6, 11. «Валенсия» - 6, 12. «Црвена Звезда» – 6, 13. «Баскония» – 6, 14. «Бавария» - 6, 15. «Фенербахче» - 5, 16. «Альба» – 4, 17. «Зенит» - 4, 18. «Жальгирис» - 3.



Что же касается матча с «Химками», то его судьбу решили, в первую очередь, дальние броски Алексея Шведа, попавшего в корзину 6 раз из 9 возможных, и выдавшего свой лучший матч в Евролиге сербского легионера подмосковного клуба Стефана Йовича, у которого этот показатель равен 5 из 6. Для сравнения: игроки «Жальгириса» общими усилиями из-за дуги корзину соперника поразили 5 раз при 21 попытке.Самыми увлекательными поединками на этой неделе были сражения «Олимпиакоса» и «Химок» (в 14-м туре) и «Анадолу Эфес» и ЦСКА (в 15-м).К слову, нынешний лидер московских армейцев Майк Джеймс, после того, как хозяева промахнулись за мгновение до финальной сирены, подобрал отскочивший мяч и не глядя бросил его через всю площадку в кольцо хозяев. И попал! Прозвучи сирена секундой позже, мы бы получили один из самых красивых моментов в истории всего мирового баскетбола.«Зенит» (Россия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 71:82 (21:21, 9:10, 12:28, 29:23).«Жальгирис» (Литва) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 68:74 (17:26, 26:16, 10:13, 15:19)Дж.Ландейл (16), Э.Улановас (14), М.Гебен (11 + 5 подборов),Т.Пляйсс (18 + 7 подборов), В.Мицич (18).«Панатинаикос» (Греция) – «Фенербахче» (Турция) – 81:78 (22:21, 20:25, 23:11, 16:21).Д.Фредетт (22).«Реал» (Испания) – «Олимпия Милан» (Италия) – 76:67 (18:21, 12:18, 24:13, 22:15)А.Гудайтис (9 очков + 6 подборов).«Валенсия» (Испания) – «Баскония» (Испания) – 105:77 (19:19, 27:17, 23:22, 36:19)Б.Дублевич (25),Ш.Шилдс (22 + 7 подборов).«Барселона» (Испания) – АСВЕЛ (Франция) – 80:67 (22:19, 26:19, 15:18, 17:11).ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12)М.Джеймс (29).«Альба» (Германия) - «Бавария» (Германия) – 76:77 ОТ (10:19, 18:11, 20:20, 24:22, 4:5)Р.Гедрайтис (15).«Олимпиакос» (Греция) – «Химки» (Россия) – 109:98 ОТ (25:20, 24:22, 21:25, 26:29, 13:2)Г.Принтезис (26 + 7 подборов),А.Швед (36 + 9 передач).«Баскония» – «Реал» – 55:77 (13:15, 16:30, 15:12, 11:20).«Олимпия Милан» – «Валенсия» – 78:71 (26:24, 17:19, 19:10, 16:18)А.Гудайтис (9 очков + 5 подборов).«Маккаби» – «Панатинаикос» – 88:79 (13:29, 30:17, 22:23, 23:10)С.Уилбекин (23),Д.Томас (24).«Фенербахче» – «Зенит» – 81:84 (22:18, 21:20, 16:22, 22:24).АСВЕЛ – «Альба» - 93:81 (18:18, 18:20, 31:14, 26:29)Р.Гедрайтис (12 + 5 передач).«Бавария» – «Барселона» – 67:77 (16:20, 9:19, 20:17, 22:21).«Црвена Звезда» – «Олимпиакос» – 88:81 (16:21, 24:29, 21:11, 27:20)Л.Браун (34).«Анадолу Эфес» – ЦСКА – 80:81 (22:23, 25:20, 19:16, 14:22)«Анадолу Эфес»: К.Симон (21 + 5 подборов),М.Джеймс (28 + 6 подборов).«Химки» – «Жальгирис» – 83:74 (21:16, 17:17, 19:16, 26:25)А.Швед (25 + 5 передач), С.Йович (25),Дж.Ландейл (24 + 5 подборов), Т.Уолкап (10 + 6 передач), К.Риверс (9).1. «Реал» – 12 побед, 2. «Барселона» - 12, 3. «Анадолу Эфес» – 12, 4. «Маккаби» – 11, 5. ЦСКА – 10, 6. «Панатинаикос» – 9, 7. «Химки» – 8, 8. «Милан» – 8, 9. АСВЕЛ – 7, 10. «Олимпиакос» - 6, 11. «Валенсия» - 6, 12. «Црвена Звезда» – 6, 13. «Баскония» – 6, 14. «Бавария» - 6, 15. «Фенербахче» - 5, 16. «Альба» – 4, 17. «Зенит» - 4, 18. «Жальгирис» - 3. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", результаты матчей, ЦСКА, Шейн Ларкин, Майк Джеймс — статья прочитана 117 раз Комментарии