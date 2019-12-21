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Лидеры по нарушениям WADA — Италия, Франция и США. Россия на пятом месте

Иллюстрация: kp.ru


Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчёт о нарушениях своих правил за 2017 год. Россия даже не в тройке лидеров, сообщает EADaily.

Первое место среди стран по числу нарушений занимает Италия — 171, во Франции зафиксировано 128 случаев, в США — 103. Россия в данном списке лишь пятая, с 82 нарушениями, что меньше, чем у занимающей четвёртое место Бразилии (84).

Согласно опубликованным данным, общее число нарушений возросло до 1 804 по сравнению с 1 595 в 2016 году, однако эта цифра меньше показателей 2015 года (1 929). Видом спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил стал бодибилдинг — 266 случаев (22%). Второе место у лёгкой атлетики — 242 (20%). Тройку замыкает велоспорт — 218 (18%).
Как сообщало EADaily, 9 декабря исполком WADA принял решение отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатов мира сроком на 4 года. Причиной скандального решения послужили якобы обнаруженные «манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории», переданной из Москвы в WADA в «неполном виде».

Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что решения WADA в отношении россиян носят политический оттенок. Путин назвал принятые международными спортивными инстанциями решения несправедливыми, отметив, что россиян наказывают второй раз за один и тот же эпизод. При этом подавляющее большинство спортсменов чисты в плане употребления допинга, а наказывают всех.
eadaily.com
Категории: в мире, история, спорт
Ключевые слова: Россия, нарушения, допинг, ВАДА, отстранение
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добавлена вчера, 20 декабря, 22:02

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