Лидеры по нарушениям WADA — Италия, Франция и США. Россия на пятом месте 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: kp.ru



Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчёт о нарушениях своих правил за 2017 год. Россия даже не в тройке лидеров, сообщает



Первое место среди стран по числу нарушений занимает Италия — 171, во Франции зафиксировано 128 случаев, в США — 103. Россия в данном списке лишь пятая, с 82 нарушениями, что меньше, чем у занимающей четвёртое место Бразилии (84).



Согласно опубликованным данным, общее число нарушений возросло до 1 804 по сравнению с 1 595 в 2016 году, однако эта цифра меньше показателей 2015 года (1 929). Видом спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил стал бодибилдинг — 266 случаев (22%). Второе место у лёгкой атлетики — 242 (20%). Тройку замыкает велоспорт — 218 (18%). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчёт о нарушениях своих правил за 2017 год. Россия даже не в тройке лидеров, сообщает EADaily Первое место среди стран по числу нарушений занимает Италия — 171, во Франции зафиксировано 128 случаев, в США — 103. Россия в данном списке лишь пятая, с 82 нарушениями, что меньше, чем у занимающей четвёртое место Бразилии (84).Согласно опубликованным данным, общее число нарушений возросло до 1 804 по сравнению с 1 595 в 2016 году, однако эта цифра меньше показателей 2015 года (1 929). Видом спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил стал бодибилдинг — 266 случаев (22%). Второе место у лёгкой атлетики — 242 (20%). Тройку замыкает велоспорт — 218 (18%). Как сообщало EADaily, 9 декабря исполком WADA принял решение отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатов мира сроком на 4 года. Причиной скандального решения послужили якобы обнаруженные «манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории», переданной из Москвы в WADA в «неполном виде».



Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что решения WADA в отношении россиян носят политический оттенок. Путин назвал принятые международными спортивными инстанциями решения несправедливыми, отметив, что россиян наказывают второй раз за один и тот же эпизод. При этом подавляющее большинство спортсменов чисты в плане употребления допинга, а наказывают всех. eadaily.com Категории: в мире, история, спорт Ключевые слова: Россия, нарушения, допинг, ВАДА, отстранение — статья прочитана 147 раз Комментарии