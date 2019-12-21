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Палата общин одобрила план Бориса Джонсона. Британия покинет ЕС 31 января.

GETTY IMAGES Image caption Борис Джонсон, чья партия получила большинство голосов на недавних выборах, может принимать нужные ему решения, без оглядки на соперников


Тори-евроскептики во главе с Борисом Джонсоном, победив на досрочных парламентских выборах, первым делом проголосовали за закон о выходе Британии из Евросоюза, добавив в него обязательство больше не откладывать брексит, сообщает ВВС. Оппозиция опасается, что это приведет к жесткому разрыву с ЕС.
В четверг Палата общин большинством голосов утвердила во втором чтении Закон о выходе из Евросоюза - документ, которым британский парламент одобряет соглашение о выходе из ЕС, а также интегрирует его положения в британское законодательство.

За закон о выходе проголосовали 358 депутатов нового состава Палаты общин, против - 234.

Нынешняя отсрочка брексита заканчивается 31 января, и правительство и парламент Британии планируют окончательно принять закон о выходе до этой даты.

После уверенной победы на выборах 12 декабря консерваторы во главе с Борисом Джонсоном внесли в проект закона о выходе из ЕС запрет на новые отсрочки брексита, то есть обязательство при любых обстоятельствах окончательно вывести страну из ЕС 31 декабря 2020 года.

По соглашению с Евросоюзом 31 января Британия выйдет из ЕС лишь формально: она потеряет представительство и право голоса в органах власти ЕС, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

В течение этих 11 месяцев стороны должны будут договориться о новых условиях торговли и сотрудничества, но и оппозиция в Британии, и представители ЕС полагают, что за такой короткий срок сделать это невозможно.

Конец начала

"Закон о выходе гарантирует, что мы выйдем 31 января. В этот момент с проблемой брексита будет покончено. Печальная история последних трех лет закончится, и мы сможем двигаться вперед", - в очередной раз заявил Борис Джонсон в четверг в начале дебатов в парламенте.

Но оппозиция боится, что с проблемой не будет покончено, поскольку из-за нежелания тори продлевать переходный период (такая возможность у сторон есть) перед страной снова встанет перспектива разрушительного для экономики жесткого разрыва с Евросоюзом - на этот раз в конце следующего года.



"Из-за этого дедлайна брексит без урегулированных отношений с ЕС, которого мы все так боимся, снова окажется на столе", - сказал в ходе дебатов глава фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд.

Некоторые политики и эксперты, впрочем, предполагают, что Лондон и Брюссель смогут избежать жесткого разрыва путем каких-нибудь нестандартных решений.

Они, например, могут быстро согласовать рамочное соглашение о торговле, оставив подробности на потом, либо в ускоренном порядке договориться об условиях торговли о сотрудничества в самых важных секторах.

На внеочередных выборах 12 декабря Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получила абсолютное большинство мандатов в Палате общин - 365 из 650. При этом за консерваторов проголосовали около 45% избирателей.
bbc.com
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит, Джонсон
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добавлена вчера, 20 декабря, 21:47

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