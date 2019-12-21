Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки 🔊 Воспроизвести Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" © Александр Рюмин/ТАСС



Включение генераторов плавучего энергоблока в сеть произошло после синхронизации с параметрами береговой сети, сообщает



Первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в четверг, 19 декабря, выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла в Чукотском автономном округе. Об этом сообщает Росатом.



Включение генераторов плавучего энергоблока в сеть осуществили после синхронизации с параметрами береговой сети. Росатом отметил, что для жителей города Певек нынешний день стал символичным - в городе с энергетическим пуском ПАТЭС зажглась новогодняя елка. Включение генераторов плавучего энергоблока в сеть произошло после синхронизации с параметрами береговой сети, сообщает ТАСС Первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в четверг, 19 декабря, выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла в Чукотском автономном округе. Об этом сообщает Росатом.Включение генераторов плавучего энергоблока в сеть осуществили после синхронизации с параметрами береговой сети. Росатом отметил, что для жителей города Певек нынешний день стал символичным - в городе с энергетическим пуском ПАТЭС зажглась новогодняя елка. Подключение "Академика Ломоносова" к теплосетям Певека произведут в 2020 году.



Росатом отмечает, что выдача электроэнергии в сеть Чукотки, генерируемой ПАТЭС, началась в 11:00 мск.



"Сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Концерн Росэнергоатом" (входящего в электроэнергетический дивизион Росатома) Андрея Петрова. Он также отметил, что это важнейший шаг на пути к развитию города как ключевого звена Северного морского пути и опорного пункта освоения западной Чукотки.



По словам Петрова, основная задача нынешнего года успешно выполнена, а задача на 2020 год - выполнить сдачу первой атомной теплоэлектростанции в промышленную эксплуатацию.



После ввода ПАТЭС в эксплуатацию число действующих атомных станций РФ вырастет с 10 до 11. Также впервые в истории отечественной атомной энергетики две действующих АЭС (Билибинская АЭС и ПАТЭС) будут находиться на территории одного субъекта. ТАСС Категории: экономика, технологии, в России Ключевые слова: АЭС, север, эксплуатация География: Россия — статья прочитана 138 раз Комментарии