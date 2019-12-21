Главная >> Новости >> экономика, технологии, в России >> Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки

Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" © Александр Рюмин/ТАСС


Включение генераторов плавучего энергоблока в сеть произошло после синхронизации с параметрами береговой сети, сообщает ТАСС.

Первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в четверг, 19 декабря, выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла в Чукотском автономном округе. Об этом сообщает Росатом.

Включение генераторов плавучего энергоблока в сеть осуществили после синхронизации с параметрами береговой сети. Росатом отметил, что для жителей города Певек нынешний день стал символичным - в городе с энергетическим пуском ПАТЭС зажглась новогодняя елка.
Подключение "Академика Ломоносова" к теплосетям Певека произведут в 2020 году.

Росатом отмечает, что выдача электроэнергии в сеть Чукотки, генерируемой ПАТЭС, началась в 11:00 мск.

"Сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Концерн Росэнергоатом" (входящего в электроэнергетический дивизион Росатома) Андрея Петрова. Он также отметил, что это важнейший шаг на пути к развитию города как ключевого звена Северного морского пути и опорного пункта освоения западной Чукотки.

По словам Петрова, основная задача нынешнего года успешно выполнена, а задача на 2020 год - выполнить сдачу первой атомной теплоэлектростанции в промышленную эксплуатацию.

После ввода ПАТЭС в эксплуатацию число действующих атомных станций РФ вырастет с 10 до 11. Также впервые в истории отечественной атомной энергетики две действующих АЭС (Билибинская АЭС и ПАТЭС) будут находиться на территории одного субъекта.
ТАСС
Категории: экономика, технологии, в России
Ключевые слова: АЭС, север, эксплуатация
География: Россия
статья прочитана 138 раз
добавлена вчера, 20 декабря, 21:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка