В Швейцарии выведена из эксплуатации первая из пяти АЭС 🔊 Воспроизвести АЭС "Мюлеберг" в Швейцарии



Демонтаж АЭС в Мюлеберге продлится до 2034 года. Швейцария, после атомной аварии на АЭС "Фукусима", решила отказаться от строительства новых атомных реакторов, сообщает



В Швейцарии в пятницу, 20 декабря, выведена из эксплуатации атомная электростанция в Мюлеберге - первая из пяти АЭС в стране, подлежащих закрытию. Эта электростанция находится в 115 километрах к юго-западу от немецкого города Вайль-на-Рейне близ границы с ФРГ. Демонтаж АЭС в Мюлеберге продлится до 2034 года. Швейцария, после атомной аварии на АЭС "Фукусима", решила отказаться от строительства новых атомных реакторов, сообщает DW В Швейцарии в пятницу, 20 декабря, выведена из эксплуатации атомная электростанция в Мюлеберге - первая из пяти АЭС в стране, подлежащих закрытию. Эта электростанция находится в 115 километрах к юго-западу от немецкого города Вайль-на-Рейне близ границы с ФРГ. Церемония отключения АЭС в Мюлеберге транслировалась в прямом телеэфире: один из сотрудников нажатием кнопки задвинул между топливными элементами управляющие стержни, что незамедлительно остановило цепную реакцию. После этого в реакторе быстро снизились давление и температура.



Длительный демонтаж



Демонтаж АЭС в Мюлеберге начнется 6 января. Полностью работы будут завершены лишь к 2034 году. Компания-оператор BKW пришла к выводу, что дальнейшая эксплуатация этой АЭС после 47 лет работы нерентабельна из-за назревшего ремонта.



После атомной катастрофы на японской АЭС "Фукусима-1", Швейцария решила больше не строить новых атомных электростанций. В то же время старым АЭС разрешено продолжать работу при соблюдении строгих мер безопасности.



Теперь в Швейцарии осталось 4 атомных реактора - Бецнау 1 и 2, построенные соответственно в 1969 и 1971 годах, Гёсген (1979) и Ляйбштадт (1984). АЭС в Бецнау является одной из самых старых в мире, которые все еще находятся в эксплуатации. dw.com Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: АЭС, закрытие, Швейцария — статья прочитана 116 раз Комментарии