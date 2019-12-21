В ГБР обыскали офис Порошенко. Говорят, что нашли украденные с Банковой телевизоры 🔊 Воспроизвести



Партия "Европейская солидарность" сообщила о блокировке работы их Открытого офиса в Киеве в пятницу утром неизвестными в балаклавах, которые впоследствии оказались сотрудниками Госбюро расследований, сообщает



Об этом говорится на сайте "ЕС".



"Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований", - говорится в заявлении.



"Европейская солидарность" связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны", - заявляют в партии. Партия "Европейская солидарность" сообщила о блокировке работы их Открытого офиса в Киеве в пятницу утром неизвестными в балаклавах, которые впоследствии оказались сотрудниками Госбюро расследований, сообщает СТРАНА Об этом говорится на сайте "ЕС"."Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований", - говорится в заявлении."Европейская солидарность" связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны", - заявляют в партии. В свою очередь, в ГБР подтвердили, что проводят следственные действия.



ГБР предоставило "Стране" видео, как изымаются телевизоры.



"Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в Администрации президента. Но так это или нет, скажем позже - после того, как будет проведена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ГБР.







Напомним, ранее "Страна" писала про ситуационную комнату в АП времен Порошенко. Скандал с ней разгорелся в мае-2019, когда экс-секретарь СНБО Александр Данилюк выложил видео из нее, откуда после ухода команды экс-гаранта исчезли мониторы и сервера с секретной информацией.



Также мы сегодня писали про обыске в клубе "5 элемент", который таже принадлежит Порошенко. strana.ua Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: мошенничество, суд, обыски, Порошенко География: Украина — статья прочитана 178 раз Комментарии