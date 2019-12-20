В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны 🔊 Воспроизвести © Sojka Libor/CTK globallookpress.com



Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны. По его словам, МИД изучает возможность дипломатической реакции, сообщает



Путин на большой пресс-конференции заявил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории» страны.



По словам российского лидера, в этот момент правительство Польши «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и поэтому «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».



«Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции», — сказал Шинковски. Его слова приводит РИА Новости.



В сентябре Шинковски высказал мнение, что позиция России относительно событий Второй мировой войны не соответствует «исторической правде». Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны. По его словам, МИД изучает возможность дипломатической реакции, сообщает RT Путин на большой пресс-конференции заявил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории» страны.По словам российского лидера, в этот момент правительство Польши «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и поэтому «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».«Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции», — сказал Шинковски. Его слова приводит РИА Новости.В сентябре Шинковски высказал мнение, что позиция России относительно событий Второй мировой войны не соответствует «исторической правде». russian.rt.com Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: польша, война, Путин, выступление, МИД, реакция География: Польша — статья прочитана 110 раз Комментарии