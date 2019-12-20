В больнице умер второй раненый при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ 🔊 Воспроизвести © Александр Щербак/ТАСС



Еще один гражданский и трое сотрудников ФСБ получили ранения, передает



Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.



"Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сообщила представитель СК.



Еще один гражданский и трое сотрудников ФСБ получили ранения. Стрелявший ликвидирован в результате спецоперации. Им оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.



По словам представителя СК, для расследования дела был создан оперативный штаб, в который вошли следователи и криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники ФСБ, осуществляющие оперативное сопровождение. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) было передано в центральный аппарат ведомства. Еще один гражданский и трое сотрудников ФСБ получили ранения, передает ТАСС Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко."Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сообщила представитель СК.Еще один гражданский и трое сотрудников ФСБ получили ранения. Стрелявший ликвидирован в результате спецоперации. Им оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.По словам представителя СК, для расследования дела был создан оперативный штаб, в который вошли следователи и криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники ФСБ, осуществляющие оперативное сопровождение. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) было передано в центральный аппарат ведомства. ТАСС Категории: чп и криминал Ключевые слова: стрельба, погибшие, Лубянка География: Россия, Москва — статья прочитана 152 раза Комментарии