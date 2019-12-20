ЕЦБ: в связи с решением о повышении налога для банков необходима обстоятельная оценка 🔊 Воспроизвести



Европейский Центробанк (ЕЦБ) изучил уже принятое сеймом Литвы решение повысить со следующего года налог на прибыль банков и кредитных кооперативов и рекомендует дать обстоятельную оценку влияния этого налога.



Между тем также рассмотренное в сейме, но отложенное предложение обложить налогом превышающие 300 млн евро активы банков, по мнению ЕЦБ, окажет серьезное негативное влияние на финансовую систему Литвы.



ЕЦБ также отрицательно относится к использованию доходов от налогов на финансовые учреждения для общих бюджетных целей.



Как утверждает ЕЦБ, такие налоги прежде всего должны обеспечивать, чтобы затраты при вероятном крахе финансовых учреждений были более справедливо распределены между налогоплательщиками и финансовым сектором, а также решать вопрос о рисках в случае такого краха. Европейский Центробанк (ЕЦБ) изучил уже принятое сеймом Литвы решение повысить со следующего года налог на прибыль банков и кредитных кооперативов и рекомендует дать обстоятельную оценку влияния этого налога.Между тем также рассмотренное в сейме, но отложенное предложение обложить налогом превышающие 300 млн евро активы банков, по мнению ЕЦБ, окажет серьезное негативное влияние на финансовую систему Литвы.ЕЦБ также отрицательно относится к использованию доходов от налогов на финансовые учреждения для общих бюджетных целей.Как утверждает ЕЦБ, такие налоги прежде всего должны обеспечивать, чтобы затраты при вероятном крахе финансовых учреждений были более справедливо распределены между налогоплательщиками и финансовым сектором, а также решать вопрос о рисках в случае такого краха. По мнению ЕЦБ, это может привести к тому, что при предоставлении кредитов и других услуг банки станут предлагать менее выгодные условия клиентам, это также может побудить некоторые банки уменьшить объемы деятельности, а это снизит возможности получения кредита и создаст неуверенность в отношении этих банков.



Как полагает ЕЦБ, при введении таких налогов следует тщательно оценить их воздействие на прибыльность финансовых учреждений и потенциал формирование их внутреннего капитала, так как это, в свою очередь, влияет на их устойчивость к возможным потрясениям и их возможности предоставлять кредиты и поддерживать реальную экономику.



Парламент Литвы недавно принял решение повысить со следующего года налог на прибыль банков и кредитных кооперативов на 5 проц. пунктов до 20%. Этот тариф будет применяться к превышающей 2 млн евро прибыли и будет действовать три года.



В этой связи в бюджет дополнительно планируется собирать около 20 млн евро доходов в год. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: налоги, банки, активы География: Литва — статья прочитана 63 раза Комментарии