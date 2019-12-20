Г. Науседа ожидает от Брюсселя решений об ограничении импорта из третьих стран 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа надеется, что Еврокомиссия (ЕК) предложит решения о том, как ограничить импорт из третьих стран, причем, речь идет не только об электроэнергии.



"Необходимо, чтобы третьи страны тоже соблюдали самые высокие международные стандарты охраны окружающей среды и безопасности", – сказал для пресс-релиза в пятницу Г. Науседа после встречи с еврокомиссаром по вопросам окружающей среды Виргиниюсом Синкявичюсом.



"В этом контексте нужно говорить о надлежащей налоговой политике и внедрении механизма ограничения импорта, охватывающего не только электроэнергию, из третьих стран. В этом вопросе мы ожидаем конкретных предложений со стороны ЕК", – добавил президент.



Литва собирается применять эмбарго в отношении электроэнергии, которая будет производиться на строящейся сейчас вблизи литовской границы, в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС). Литовский президент Гитанас Науседа надеется, что Еврокомиссия (ЕК) предложит решения о том, как ограничить импорт из третьих стран, причем, речь идет не только об электроэнергии."Необходимо, чтобы третьи страны тоже соблюдали самые высокие международные стандарты охраны окружающей среды и безопасности", – сказал для пресс-релиза в пятницу Г. Науседа после встречи с еврокомиссаром по вопросам окружающей среды Виргиниюсом Синкявичюсом."В этом контексте нужно говорить о надлежащей налоговой политике и внедрении механизма ограничения импорта, охватывающего не только электроэнергию, из третьих стран. В этом вопросе мы ожидаем конкретных предложений со стороны ЕК", – добавил президент.Литва собирается применять эмбарго в отношении электроэнергии, которая будет производиться на строящейся сейчас вблизи литовской границы, в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС). Литва с начала 2016 года старается убедить страны Евросоюза (ЕС) присоединиться к эмбарго белорусского электричества, однако Латвия и Эстония этого не сделали.



Сам Г. Науседа немного раньше в этом месяце еще раз призвал Латвию и Эстонию не покупать электроэнергию с БелАЭС.



По его словам, сделать БелАЭС безопасной – вызов не только для Литвы, но и для всего ЕС.



На встрече с В. Синкявичюсом Г. Науседа также обсудил стратегическую повестку дня ЕК, в которой внимание уделяется борьбе с климатическими изменениями и новой инициативе Зеленого курса ЕС. BNS Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: визит, еврокомиссар, встречи География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии