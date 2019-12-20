Суд продлил еще на 3 месяц срок задержания А. Палецкиса 🔊 Воспроизвести



В пятницу Каунасский окружной суд принял решение, продлить еще на три месяца меру пресечения для подозреваемого в шпионаже политика Альгирдаса Палецкиса.



"Задержание продлено еще на три месяца", – сообщила BNS советник председателя Отдела уголовных дел суда Габриеле Кактене.



Суд продлил задержание в связи с тем, что подозреваемый может сбежать или скрыться от сотрудников следственных органов, прокурора или суда.



Подозреваемый находится под стражей с октября 2018 года. В предыдущий аз суд продлил меру пресечения для него на два месяца – меньше, чем просила прокурор.



Прокурор Вилма Видугирене ранее на этой неделе заявила, что досубное расследование, в котором предъявлены подозрения А. Палецкису, планируется завершить к весне. В пятницу Каунасский окружной суд принял решение, продлить еще на три месяца меру пресечения для подозреваемого в шпионаже политика Альгирдаса Палецкиса."Задержание продлено еще на три месяца", – сообщила BNS советник председателя Отдела уголовных дел суда Габриеле Кактене.Суд продлил задержание в связи с тем, что подозреваемый может сбежать или скрыться от сотрудников следственных органов, прокурора или суда.Подозреваемый находится под стражей с октября 2018 года. В предыдущий аз суд продлил меру пресечения для него на два месяца – меньше, чем просила прокурор.Прокурор Вилма Видугирене ранее на этой неделе заявила, что досубное расследование, в котором предъявлены подозрения А. Палецкису, планируется завершить к весне. По ее словам, расследование затянулось по причине большого объема материалов дела: в нем анализируются электронные носители данных, тысячи писем. В деле также были назначены несколько экспертиз.



Этот политик вместе с неназванной "сетью лиц" подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.



Правоохрана сообщила об идущем расследовании в декабре прошлого года, но до сих пор почти не предоставляет информации по делу.



Фигурирующие в расследовании лица подозреваются в том, что по поручению ФСБ России собирали информацию о должностных лицах, прокурорах, судьях Литвы, имеющих отношение к расследованию дела о событиях 13 января 1991 года.



А. Палецкис не признает своей вины. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, арест, шпион, ПАЛЕЦКИС География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии