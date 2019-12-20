Сенат США утвердил послом в Литве гомосексуалиста 🔊 Воспроизвести



Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил дипломата Роберта Гилкриста послом в Литве.



Эту информацию в пятницу в социальной сети "Твиттер" подтвердил сам дипломат, добавив, что вскоре приступит к работе на новой должности.



"Это действительно большая честь. После присяги я надеюсь начать работать в конце января", – написал Р. Гилкрист.



Он сменит завершившую работу на посту посла в Литве Энн Холл, занимавшую эту должность с 2016 года.



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу поздравил дипломата, заявив, что ждет скорой встречи и надеется "на совместную работу в укреплении стратегических отношений".



Ранее он был заместителем послом в Швеции и Эстонии, в Госдепартаменте США возглавлял подразделение Бюро Европы и Евразии, ответственное за вопросы Балтийских и Северных стран. Р. Гилкрист также работал в посольствах в Ираке, Румынии, в последнее время возглавлял Операционный центр Госдепартамента США.



Он владеет испанским, французским, эстонским и румынским языками.



Дипломат, публично заявивший о своем гомосексуализме, в 2011 году открыл в Эстонии фестиваль ЛГБТ Baltic Pride. Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил дипломата Роберта Гилкриста послом в Литве.Эту информацию в пятницу в социальной сети "Твиттер" подтвердил сам дипломат, добавив, что вскоре приступит к работе на новой должности."Это действительно большая честь. После присяги я надеюсь начать работать в конце января", – написал Р. Гилкрист.Он сменит завершившую работу на посту посла в Литве Энн Холл, занимавшую эту должность с 2016 года.Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу поздравил дипломата, заявив, что ждет скорой встречи и надеется "на совместную работу в укреплении стратегических отношений".Ранее он был заместителем послом в Швеции и Эстонии, в Госдепартаменте США возглавлял подразделение Бюро Европы и Евразии, ответственное за вопросы Балтийских и Северных стран. Р. Гилкрист также работал в посольствах в Ираке, Румынии, в последнее время возглавлял Операционный центр Госдепартамента США.Он владеет испанским, французским, эстонским и румынским языками.Дипломат, публично заявивший о своем гомосексуализме, в 2011 году открыл в Эстонии фестиваль ЛГБТ Baltic Pride. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: США, посол, ЛГБТ География: Литва — статья прочитана 93 раза Комментарии