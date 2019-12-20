Сейм Литвы обратился в КС по ограничениям обыска судей 🔊 Воспроизвести



В пятницу сейм Литвы решил обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу ограничения обысков у судей.



За это обращение депутаты проголосовали единогласно, постановление принято 63 голосами депутатов.



Правящие "аграрии" выдвинули проект обращения в связи с тем, что Верховный суд заявил, что обыски у судей могут проводиться только с получения разрешения сейма или президента, либо, если судью застанут за совершением преступления.



В ноябре коллегия семи судей заявила, что при проведении обыска у судьи и его личного обыска необходимо разрешение сейма, а между парламентскими сессиями – согласие президента, поскольку обыск ограничивает свободу лица.



Верховный суд (ВС) заявил, что личный обыск и обыск "по сути, означают ограничение свободы такого лица" и обосновал свое заявление Конституцией, которая запрещает ограничения свободы судьи без согласия сейма, а в период между парламентскими сессиями – без согласия президента, и на законе о судах, который детализирует запрет на проведение обысков у судей. В пятницу сейм Литвы решил обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу ограничения обысков у судей.За это обращение депутаты проголосовали единогласно, постановление принято 63 голосами депутатов.Правящие "аграрии" выдвинули проект обращения в связи с тем, что Верховный суд заявил, что обыски у судей могут проводиться только с получения разрешения сейма или президента, либо, если судью застанут за совершением преступления.В ноябре коллегия семи судей заявила, что при проведении обыска у судьи и его личного обыска необходимо разрешение сейма, а между парламентскими сессиями – согласие президента, поскольку обыск ограничивает свободу лица.Верховный суд (ВС) заявил, что личный обыск и обыск "по сути, означают ограничение свободы такого лица" и обосновал свое заявление Конституцией, которая запрещает ограничения свободы судьи без согласия сейма, а в период между парламентскими сессиями – без согласия президента, и на законе о судах, который детализирует запрет на проведение обысков у судей. В обращении депутаты отмечают, что распоряжение Верховного суда, ограничивающее возможности проводить обыски у судей, будет мешать расследованию коррупции.



"Более позднее проведение обыска в отношении судьи, только после получения согласия сейма или президента Литовской Республики (...) гарантирует судье абсолютную неприкосновенность от действий уголовного преследования", – говорится в постановлении сейма.



Ранее глава Службы спецрасследований (ССР) Жидругас Барткус ранее заявлял BNS, что решение ВС может негативно отразиться на борьбе с коррупцией.



Правила, сформулированные Верховным судом не должны повлиять на дело о судебной коррупции, поскольку в нем обыски у восьми судей были проведены с согласия бывшей тогда президентом Дали Грибаускайте.



Однако адвокаты могут попытаться ссылаться на него в деле о политической коррупции, в котором были проведены обыски у бывших тогда членами сейма Элигиюса Масюлиса и Витаутаса Гапшиса без лишения их депутатской неприкосновенности.



Положения Конституции о запрете на ограничения свобод членов сейма и судей очень схожи.



Если сейм обращается в КС, то это такое дело должно быть рассмотрено вне очереди. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: коррупция, обыски, аресты, судьи География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии