За убийство двух соотечественников украинец осужден в Литве 🔊 Воспроизвести



В пятницу Каунасский окружной суд осудил на 20 лет лишения свободы гражданина Украины Александра Царюченко, который был признан виновным в убийстве двух людей и покушении на убийство третьего.



Первые пять лет мужчина должен будет отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии, постановил судья Арунас Паштуолис.



Ему присуждено 11,4 тыс. евро материального ущерба, нанесенного во время пожара.



Прокурор просил наказать пожизненным заключением.



43-летний украинец в сентябре прошлого года во время драки убил двух соотечественников, один из которых не был в состоянии оказывать сопротивление, а также пытался жестоко убить еще одного человека опасным для жизни окружающих способом.



По данным прокуратуры, один мужчина был убит, когда возник конфликт между ними. А. Царюченко убил ножом своего коллегу во дворе жилого дома, его тело было найдено в детской песочнице во дворе.



После этого преступления он поспешил в квартиру, где проживали его соотечественники и нанес удары ножом спящему, и поэтому не успевшему оказать сопротивление, другому коллеге, который скончался от нанесенных ран.



После этого А. Царюченко покушался на убийство еще одного коллеги, он избил его и ранил ножом, а когда мужчина успел запереться в другой комнате, решил поджечь квартиру и таким образом лишить соотечественника жизни. В пятницу Каунасский окружной суд осудил на 20 лет лишения свободы гражданина Украины Александра Царюченко, который был признан виновным в убийстве двух людей и покушении на убийство третьего.Первые пять лет мужчина должен будет отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии, постановил судья Арунас Паштуолис.Ему присуждено 11,4 тыс. евро материального ущерба, нанесенного во время пожара.Прокурор просил наказать пожизненным заключением.43-летний украинец в сентябре прошлого года во время драки убил двух соотечественников, один из которых не был в состоянии оказывать сопротивление, а также пытался жестоко убить еще одного человека опасным для жизни окружающих способом.По данным прокуратуры, один мужчина был убит, когда возник конфликт между ними. А. Царюченко убил ножом своего коллегу во дворе жилого дома, его тело было найдено в детской песочнице во дворе.После этого преступления он поспешил в квартиру, где проживали его соотечественники и нанес удары ножом спящему, и поэтому не успевшему оказать сопротивление, другому коллеге, который скончался от нанесенных ран.После этого А. Царюченко покушался на убийство еще одного коллеги, он избил его и ранил ножом, а когда мужчина успел запереться в другой комнате, решил поджечь квартиру и таким образом лишить соотечественника жизни. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: суд, убийство, приговор, украинцы География: Литва — статья прочитана 170 раз Комментарии