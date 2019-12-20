Загрузка... Литовский туризм обделили в ЕС 🔊 Воспроизвести



В этом году на маркетинг туризма в Литве было потрачено 0,455 млн евро из национального бюджета и 1,955 млн евро средств Евросоюза, а в следующем году для информирования мира о нашей стране будет выделено около 1,5 млн евро – на 38% меньше, чем в этом году, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Туристический бизнес называет такие суммы смешными и опасается, что если реклама страны за рубежом станет менее громкой, то через некоторое время может остановиться рост потока туристов в Литве. Особенное беспокойство возникает по поводу финансирования туризма в 2021-ом году.



Туризм создает около 5% ВВП Литвы.



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В третьем квартале этого года путешествовавшие по зарубежным странам туристы из Литвы израсходовали там 312,4 млн евро - на 3,1% больше, чем в июле-сентябре 2018 года. В среднем один житель Литвы в зарубежной поездке потратил 416 евро. В этом году на маркетинг туризма в Литве было потрачено 0,455 млн евро из национального бюджета и 1,955 млн евро средств Евросоюза, а в следующем году для информирования мира о нашей стране будет выделено около 1,5 млн евро – на 38% меньше, чем в этом году, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.Туристический бизнес называет такие суммы смешными и опасается, что если реклама страны за рубежом станет менее громкой, то через некоторое время может остановиться рост потока туристов в Литве. Особенное беспокойство возникает по поводу финансирования туризма в 2021-ом году.Туризм создает около 5% ВВП Литвы.* * *В третьем квартале этого года путешествовавшие по зарубежным странам туристы из Литвы израсходовали там 312,4 млн евро - на 3,1% больше, чем в июле-сентябре 2018 года. В среднем один житель Литвы в зарубежной поездке потратил 416 евро. В третьем квартале за границей путешествовали 622,7 тыс. жителей страны, что на 2,3% больше, чем за тот же период 2018 года, средняя продолжительность поездки составила 6,7 ночевок, сообщил Департамент статистики.



48,3% путешествовавших за рубежом литовцем ночевали у родственников или друзей, либо в частном секторе, 46,4% – в гостиницах и мотелях.



Количество зарубежных поездок в третьем квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, выросло на 2% до 750,4 тысяч. Поездки с набором туристических услуг, приобретенные в в соответствующих компаниях, составили 19,2% всех поездок.



Личные поездки составили 85,8% всех зарубежных поездок, а бизнес-поездки – 14,2%.



В третьем квартале жители Литвы чаще всего ездили в Латвию (112,1 тыс., или 14,9% всех поездок), Польшу (64,2 тыс., или 8,6%), Соединенное Королевство (59,4 тыс., или 7,9%), Турцию (53,7 тыс., или 7,2%), Эстонию (48,7 тыс., или 6,5%) и Беларусь (45,5 тыс., или 6,1%). Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: в Европе, экономика, общество Ключевые слова: финансирование, туризм, расходы, туристы — статья прочитана 87 раз Комментарии