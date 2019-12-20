Еврокомиссар В. Синкявичюс прибывает с первым визитом в Литву 🔊 Воспроизвести



Член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс прибывает с первым официальным визитом в Литву с начала работы в декабре.



В пятницу еврокомиссар, ответственный за вопросы окружающей среды, водные ресурсы и рыбоводство, встретится с президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, членами парламентского Комитета по европейским делам.



На встречах В. Синкявичюс представит инициированный Еврокомиссией на прошлой неделе Зеленый курс Европы, предназначенные борьбе с климатическими изменениями, первые работы и инициативы кабинета.



Еврокомиссия во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен приступила к работе 1 декабря. Член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс прибывает с первым официальным визитом в Литву с начала работы в декабре.В пятницу еврокомиссар, ответственный за вопросы окружающей среды, водные ресурсы и рыбоводство, встретится с президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, членами парламентского Комитета по европейским делам.На встречах В. Синкявичюс представит инициированный Еврокомиссией на прошлой неделе Зеленый курс Европы, предназначенные борьбе с климатическими изменениями, первые работы и инициативы кабинета.Еврокомиссия во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен приступила к работе 1 декабря. BNS Категории: в Европе, политика Ключевые слова: выступление, визит, Европарламент, еврокомиссар, Синкявичюс География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии