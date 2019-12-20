Президент Литвы пригрозил правительству и правящей коалиции 🔊 Воспроизвести



Вопрос ответственности министра коммуникаций и транспорта Литвы Ярослава Наркевича должен быть решен, считает президент страны Гитанас Науседа.



Он утверждает, что запланированное на середину января расширенное заседание совета правящей коалиции является последним пределом для переноса решения этого вопроса.



"Больше переносов не будет, я действительно хочу дождаться этого решения. Я точно не думаю, что будет возможность скрываться еще за какими-либо обстоятельствами, поскольку это будет решение органа правящей коалиции", – сказал в четверг глава государства в передаче портала delfi.lt.



"Если это решение будет совершенно неподходящим или с кривыми аргументами, то тогда я повернусь к премьер-министру. Вопрос, что будет дальше?" – сказал он. Вопрос ответственности министра коммуникаций и транспорта Литвы Ярослава Наркевича должен быть решен, считает президент страны Гитанас Науседа.Он утверждает, что запланированное на середину января расширенное заседание совета правящей коалиции является последним пределом для переноса решения этого вопроса."Больше переносов не будет, я действительно хочу дождаться этого решения. Я точно не думаю, что будет возможность скрываться еще за какими-либо обстоятельствами, поскольку это будет решение органа правящей коалиции", – сказал в четверг глава государства в передаче портала delfi.lt."Если это решение будет совершенно неподходящим или с кривыми аргументами, то тогда я повернусь к премьер-министру. Вопрос, что будет дальше?" – сказал он. Г. Науседа не исключил возможности того, что вопрос Я. Наркевича может спровоцировать и отставку самого премьера.



"Эту отставку могут спровоцировать самые простые вещи – и этот злополучный вопрос о министре, который не решается с желания правящей коалиции. Мы этот вопрос не оставим", – сказал Г. Науседа.



"Просто этот вопрос должен решаться, тогда посмотрим, каковы последствия этого решения", – добавил он.



Г. Науседа также сказал, что пока доверял премьеру Саулюсу Сквернялису, а ответы по поводу асфальтирования дороги у его дома, на которое выделило деньги правительства, он ждет от Главной комиссии по служебной этике.



Литовский премьер Саулюс Сквернялис во вторник объявил, что в начале января должен быть созван коалиционный совет для обсуждения вопроса о министре транспорта и коммуникаций Ярославе Наркевиче. В четверг лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис уточнил, что совет созывается 14 января.



По словам премьера, ситуация, связанная с министром, может довести до отставки правительства.



И С. Сквернялис, и Р. Карбаускис на этой неделе повторили, что не видят причин для увольнения министра.



Министр транспорта Я. Наркевич в последнее время подвергся критике за увольнение правления почтовой госкомпании Lietuvos pastas, некоторые обстоятельства финансирования ремонта дорог и проживания в парламентской гостинице, за поведение во время зарубежной командировки. Дополнительные деньги на ремонт дорог получили избирательный округ Я. Наркевича и улица, на которой живет премьер С. Сквернялис.



Главная комиссия по служебной этике начала проверку и в отношении министра Я. Наркевича, и в отношении премьера С. Сквернялиса.



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Снижение заградительного барьера для партий и коалиций в Литве возможно лишь на парламентских выборах 2024 года, утверждает президент Гитанас Науседа.



По его словам, снижение барьера на выборах в следующем году было бы неправильным.



"Прежде всего, я считаю, что сам закон готовится слишком поздно. Поэтому у общественности создается впечатление, что он готовится только ради предстоящих выборов, и, я считаю, что такое впечатление совершенно неправильное", – сказал в четверг глава государства в передаче портала delfi.lt "В центре внимания".



По его словам, не нужно менять закон, когда остается так мало времени до парламентских выборов.



Очередные выборы в сейм намечены на октябрь 2020 года.



"Именно в этом смысле следовало бы оценить, и, возможно, прозвучавшее ранее из моих уст предложение применить планки в 4 и 6%. Да, теоретически, я сейчас не отказываюсь от того, что такая идея может иметь место, это уравняло бы избирательные принципы, но это должно делаться только к следующим выборам, а не к тем, которые уже вскоре состоятся", – сказал президент.



Президент Г. Науседа в четверг наложил вето на принятый сеймом закон, снижающий до 3% заградительный барьер на парламентских выборах в Литве для партий, а для коалиций – до 5%.



Сейчас партии участвуют в распределении мандатов, если достигают рубежа в 5%, а коалиции – в 7%.



Президент считает, что "установление более низких избирательных барьеров в многомандатном округе привело бы к большей фрагментации сейма, осложнило бы формирование правящей коалиции и помешало бы слаженной работе сейма и правительства".



Ранее президент выражал поддержку предложению снизить барьеры до 4 и 6%.



Сейм большинством голосов правящих принял поправку о снижении выборного барьера 10 декабря.



Правящие в Литве "аграрии" с социал-трудовиками уверяют, что у них будет достаточно голосов, чтобы весной преодолеть вето президента Гитанаса Науседы на закон о снижении выборного барьера.



Голосование по вето президента в сейме состоится в январе. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: премьер, президент, правительство, коалиция География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии