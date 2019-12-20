Россия, Украина и ЕК смогли прийти к принципиальному соглашению на консультациях по газу 🔊 Воспроизвести © Алексей Большов/ТАСС



Россия, Украина и ЕК смогли прийти к "принципиальному" соглашению на консультациях по газу, сообщает



Россия, ЕС и Украина по итогам переговоров в Берлине подготовили проект соглашения по газу, который в ближайшее время будет доработан. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.



"Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования", - сказал он. Россия, Украина и ЕК смогли прийти к "принципиальному" соглашению на консультациях по газу, сообщает ТАСС Россия, ЕС и Украина по итогам переговоров в Берлине подготовили проект соглашения по газу, который в ближайшее время будет доработан. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам переговоров."Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования", - сказал он. Новак надеется, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время.



"Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал он.



Новак сообщил, что Россия, Украина и Еврокомиссия в обсудили конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.



"Да, конечно, мы обсуждали эти вопросы", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждали ли стороны на этом этапе конкретные сроки контракта на транзит и его объемы.



Следующий раунд переговоров



Следующий раунд обсуждений с Украиной по вопросу транзита газа состоится в ближайшее время, сообщил Новак.



"В ближайшее время", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



Новак не стал комментировать возможность достижения договоренности по газу до конца года. "Без комментариев. Мы сказали (на пресс-конференции по итогам консультаций и встреч - прим. ТАСС) то, что на сегодня готово", - подчеркнул министр.



Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в свобю очередь сообщил, что следующая техническая двусторонняя встреча России и Украины по газу запланирована на субботу, 21 декабря.



"У нас будет двусторонняя встреча с "Газпромом" в субботу. Техническая. Мы продолжаем работу", - сказал он.



Россия, Украина и ЕС надеются в ближайшее время достичь юридически обязывающего соглашения по транзиту газа, заявил Макогон.



"Так точно, все так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он не стал уточнять успеют ли стороны договориться до конца года.



Принципиальное соглашение



Россия и Украина при посредничестве ЕК достигли на консультациях в Берлине принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет еще проработать, заявил бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос.



"Это были интенсивные переговоры", - подчеркнул он. "Я рад сказать, что сегодня мы достигли принципиального соглашения, детали будут обсуждать завтра в столицах", - добавил Шефчович. По его словам, это "положительные новости для Европы, России, Украины и для газового рынка".



Еврокомиссия рассчитывает, что финальные договоренности по транзиту российского газа через Украину будут достигнуты до конца 2019 года.



"Да, мы в это верим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Сейчас осталось только согласовать двум делегациям [достигнутые результаты] в их столицах", - заключил Шефчович.



Финальное решение



Переговоры по газовому контракту в Берлине приблизили Россию и Украину к финальному решению, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.



"Мы очень качественно отработали конечный договор решения, который приближает нас к финальному подписанию", - заявил он. Оржель выразил уверенность, что в ближайшее время стороны достигнут позитивных результатов.



Украинский министр также поблагодарил организаторов встречи в Берлине.



Переговоры о транзите российского газа в формате Россия - Украина - ЕС до конца 2019 года пройдут еще один раз, так как сторонам необходимо согласовать с главами государств достигнутые на встрече в Берлине предварительные договоренности, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.



"Да будет. Буквально в ближайшее время, до конца года", - ответил он на соответствующий вопрос. Руководитель украинской компании добавил, что встреча, скорее всего, пройдет в трехстороннем формате. "Посмотрим, у нас три стороны: Евросоюз, Украина и Россия", - уточнил он.



Витренко подчеркнул, что речь шла и об объемах, и о сроках контракта, в связи с чем достигнутые договоренности необходимо обсудить с главами государств. "Мы пока не разглашаем деталей. У нас пакетное соглашение, нам нужно все согласовать в соответствующих столицах государств", - заключил он.



В четверг в Берлине более шести часов проходили трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Действующий контакт "Газпрома" и "Нафтогаза" по транзиту российского газа истекает 31 декабря 2019 года. Предыдущие трехсторонние консультации состоялись 28 октября. ТАСС Категории: в Европе, политика, экономика Ключевые слова: газ, договор, транзит, убытки, Газпром, Нафтогаз, прибыли — статья прочитана 136 раз Комментарии