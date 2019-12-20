В Белоруссии казнили убийцу двух женщин 🔊 Воспроизвести



В Белоруссии приведён в исполнение смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича.



Об этом пишет издание «Коммерческий курьер» со ссылкой на старшего прокурора отдела прокуратуры Могилёвской области Ольгу Иванову, передает



«17 декабря был приведён в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича», — сообщила Иванова.



Отмечается, что на рассмотрении дела Иванова выступала в качестве гособвинителя.



В январе 2019 суд приговорил жителя Бобруйска к исключительной мере наказания за убийство двух женщин 26 и 27 лет, совершённое с особой жестокостью.



Официальный представитель Совета Европы Даниэль Хёлтген прокомментировал исполнение в Белоруссии очередного смертного приговора.



«Мы призываем Белоруссию отменить смертную казнь или хотя бы ввести мораторий. Смерть не является правосудием», — написал Хёлтген в Twitter. В Белоруссии приведён в исполнение смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича.Об этом пишет издание «Коммерческий курьер» со ссылкой на старшего прокурора отдела прокуратуры Могилёвской области Ольгу Иванову, передает RT «17 декабря был приведён в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича», — сообщила Иванова.Отмечается, что на рассмотрении дела Иванова выступала в качестве гособвинителя.В январе 2019 суд приговорил жителя Бобруйска к исключительной мере наказания за убийство двух женщин 26 и 27 лет, совершённое с особой жестокостью.Официальный представитель Совета Европы Даниэль Хёлтген прокомментировал исполнение в Белоруссии очередного смертного приговора.«Мы призываем Белоруссию отменить смертную казнь или хотя бы ввести мораторий. Смерть не является правосудием», — написал Хёлтген в Twitter. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, убийство, приговор, смертная казнь География: Белоруссия — статья прочитана 91 раз Комментарии