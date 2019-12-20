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В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
В Белоруссии приведён в исполнение смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича.
Об этом пишет издание «Коммерческий курьер» со ссылкой на старшего прокурора отдела прокуратуры Могилёвской области Ольгу Иванову, передает RT.
«17 декабря был приведён в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича», — сообщила Иванова.
Отмечается, что на рассмотрении дела Иванова выступала в качестве гособвинителя.
В январе 2019 суд приговорил жителя Бобруйска к исключительной мере наказания за убийство двух женщин 26 и 27 лет, совершённое с особой жестокостью.
Официальный представитель Совета Европы Даниэль Хёлтген прокомментировал исполнение в Белоруссии очередного смертного приговора.
«Мы призываем Белоруссию отменить смертную казнь или хотя бы ввести мораторий. Смерть не является правосудием», — написал Хёлтген в Twitter.
russian.rt.com
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: суд, убийство, приговор, смертная казнь
География: Белоруссия
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