New York Times: импичмент останется несмываемым пятном на правлении Трампа



Палата представителей конгресса США поддержала импичмент Дональда Трампа, таким образом он стал третьим в американской истории президентом, столкнувшимся с угрозой лишиться президентского кресла по решению сената, пишет The New York Times. Однако верхняя палата, где большинство кресел принадлежит республиканцам, скорее всего, оправдает нынешнего главу Белого дома. Между тем, как полагает издание, голосование по импичменту уже оставило на правлении Трампа несмываемое пятно, которое не удастся стереть из памяти людей.



Члены палаты представителей США проголосовали за импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе конгресса, пишет The New York Times. В результате он стал третьим в истории американским президентом, столкнувшимся с угрозой лишиться президентского кресла по решению сената.



В поддержку второго обвинения о препятствовании работе конгресса выступили 229 конгрессменов, и 198 членов нижней палаты, в том числе трое демократов, проголосовали против.



Голосование по импичменту подготовило почву для исторического разбирательства в сенате, которое должно стартовать в начале следующего года. Именно верхней палате конгресса США за 10 месяцев до возможного переизбрания Трампа предстоит принять окончательное решение о том, оправдать ли 45-го президента или же осудить его и снять с должности.



Однако пока точно сказать, когда состоится рассмотрение этого вопроса, невозможно, поскольку спикер палаты представителей Нэнси Пелоси дала понять, что она может отложить передачу дела в сенат до тех пор, пока не получит заверения в том, что разбирательство в отношении Трампа будет справедливым. Таким образом, как отмечает издание, Пелоси превратила одобренные палатой представителей статьи об импичменте в рычаги влияния на предстоящих переговорах об условиях разбирательства в верхней палате.



Как указывает The New York Times, сенат, большинство мест в котором занимают республиканцы, скорее всего, оправдает главу Белого дома. Однако сама процедура рассмотрения этих статей, несомненно, приведёт к обострению политических и культурных разногласий в стране.



Демократы охарактеризовали импичмент Трампа как неотложный шаг, предпринятый, чтобы не дать «коррумпированному» президенту, «злодеяния которого совершались у всех на виду», ещё больше навредить родной стране.



«За последние три месяца мы обнаружили неопровержимые доказательства того, что президент Трамп злоупотребил своей властью, пытаясь путём давления добиться от новоизбранного президента Украины объявить о проведении расследования в отношении его, Трампа, политического соперника», — заявил конгрессмен-демократ Адам Шифф, который возглавлял расследование по импичменту.



«Президент и его люди продолжают строить заговоры, — добавил Шифф. — Опасность остаётся. Риск реален. Наша демократия в опасности».



В то самое время, когда шло голосование по импичменту, Трамп опубликовал гневный твит, в котором заявил: «Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию».



Позднее, выступая со сцены перед своими сторонниками в штате Мичиган, глава Белого дома назвал нынешнее конституционное противостояние постановкой, базирующейся на необоснованных обвинениях. При этом он признал, что импичмент, скорее всего, навсегда останется пятном на его президентском правлении.



«Я не волнуюсь, — заявил Трамп. — Не было никаких противоправных действий, за которые можно подвергнуться импичменту. Но память об этом событии, возможно, останется навсегда».



«Знаете, что они сделали? — добавил американский лидер, говоря о демократах. — Они обесценили процедуру импичмента».



Он также выразил уверенность в том, что «сенаторы поступят правильно».



Несмотря на исход разбирательства в сенате, голосование по импичменту в палате представителей оставило на правлении Дональда Трампа несмываемое пятно, которое он не сможет стереть из памяти людей с помощью бесконечных твитов и гневных тирад на выступлениях перед своими сторонниками, считает The New York Times.



